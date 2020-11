Artiklen: Slap billigt: Kvinde mistede herredømmet over sin bil

Der skete tirsdag klokken 15.40 et solofærdselsuheld på Helsingørmotorvejen, da en 32-årig kvindelig bilist fra Hørsholm af ukendte årsager mistede herredømmet over sin bil under broen til Lyngby Omfartsvej.