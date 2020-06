Se billedserie Ulla og Jørgen Simmelsgaard foran Arnold Buscks gamle boghandel på Strandvejen 96, en butik, som Simmelsgaard-parret nu vil drive videre som en Bog & Idé. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Slagteren, der blev isenkræmmer, skal nu også være boghandler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slagteren, der blev isenkræmmer, skal nu også være boghandler

Villabyerne - 05. juni 2020 kl. 14:58 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver Jørgen Simmelsgaard, ejeren af Kop & Kande i Hellerup, der overtager Arnold Busck-boghandlen på Strandvejen. Fremover bliver det en Bog & Idé

Isenkræmmer Jørgen Simmelsgaard var vaks ved den berømte havelåge, da Indeks Retail, der står bag Bog & Idé-kæden, for nylig gik ud og proklamerede, at de overtog 14 af de gamle Arnold Busck-boghandlerbutikker.

For Jørgen Simmelsgaard opdagede, at forretningen på Strandvejen ikke var en del af den overtagelse. Og det selv om, at Indeks Retail faktisk havde vist interesse for Hellerup-filialen af den hæderkronede gamle boghandlerkæde, som coronakrisen gav dødsstødet til.

Forklaringen var, at det ægtepar, der havde lagt et bud på at overtage butikken, ikke kunne blive enige med udlejeren af ejendommen. Så kørte bussen, Hellerup-personalet blev opsagt, og nyheden om, at Indeks Retail havde overtaget de 14 andre butikker blev offentliggjort.

Lige dér slog Jørgen Simmelsgaard, der sammen med sin kone Ulla har ejet og drevet Kop & Kande i Hellerup i 15 år, til. Han ringede til udlejeren, og det varede ikke længe, før de fandt hinanden. Udlejer var kun glad for, at blev en erfaren, lokal butiksindehaver, der samlede stafetten op.

Og Indeks Retail, som Jørgen Simmelgaard har købt hele varelageret og alt inventaret i butikken af, var også godt tilfredse. De var glade for, at Hellerup alligevel blev en del af 'pakken, for afdelingen på Strandvejen 96 var så absolut en af de sundeste butikker i Arnold Busck-kæden.

"For mig er alle de nye butikker, vi får på Sjælland en gevinst. Nu er vi virkelig godt besat på Sjælland. Men jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at der nu kommer en Bog & Idé på Strandvejen i Hellerup," siger Marianne Lyngby Pedersen, administrerende direktør i Indeks Retail.

Greb knoglen Tilbage står så kun spørgsmålet, hvad en isenkræmmer skal med en boghandel, der godt nok ligger skråt overfor på Strandvejen, men som dog er noget lidt andet.

"Det er vigtigt at bevare byhandlen i Hellerup. Det er trist, at Arnold Busck måtte lukke, men det gjorde, at jeg så muligheden for at overtage den. Jeg greb knoglen med det samme, da jeg hørte, at Strandvejen ikke blev til noget. Jeg havde ikke tænkt tanken før, men når muligheden nu bød sig... så var den værd at samle op," fortæller Jørgen Simmelsgaard.

Men hvilken forstand har en isenkræmmer på at sælge bøger?

"Der er mange varer i en boghandel, der går godt i spænd med en isenkræmmerforretning; skoletasker, drikkedunke, kontorartikler. Det er en spændende udfordring, og så kender jeg allerede branchen. Jeg har tidligere arbejdet tæt sammen med Bog & Idé. Jeg ser også en mulighed for at kunne flexe med personalet, når de to butikker ligger så tæt på hinanden," siger Jørgen Simmelsgaard.

Den erfarne butiksindehaver har ikke købt katten i sækken. Han har efter eget udsagn kigget regnskaberne grundigt igennem for Hellerup-filialen af Arnold Busck for selvfølgelig at få et indblik i forretningsgrundlaget.

"Butikken har leveret en fin omsætning, tallene ser fornuftige ud. Det var ikke Strandvejs-butikkens skyld, at Arnold Busck gik konkurs."

Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at boghandlerbranchen er trængt, bl.a. af, at danskerne køber bøger i supermarkedet eller på nettet. Var du slet ikke i tvivl, om det her var klogt?

"Nej, det var jeg faktisk ikke. Bog & Idé er en sund virksomhed at gå ind i, og jeg synes, det giver rigtig god mening. Det er stadig det mest optimale at have både en fysisk butik og en webshop, hvilket vi selvfølgelig også vil have."

Hvad sagde din bank til din beslutning?

"De sagde 'det synes vi er friskt af dig. Men du har jo en sund økonomi, der gør, at vi sagtens kan gå ind i det'."

Der hænger 'Til leje-skilte' mange steder, også på Strandvejen. Hvordan tør du åbne noget nyt i en så svær tid?

"Ved du hvad, vi føler faktisk, at vi er kommet nogenlunde helskindede igennem coronakrisen. Og der er så meget negativt fokus på butikker, der lukker. Så synes jeg, det her sender et helt anderledes positivt signal om, at der stadig er gang i handelslivet. Vi går imod strømmen. Vi tager sgu teten. Men det er klart, at det er afgørende, at kunderne stadig handler lokalt. Vi håber, at noget af den goodwill, vi har bygget op gennem 15 år i Kop & Kande, vil smitte af på boghandlen. Kundernes begejstring under coronakrisen har også motiveret mig til det her opkøb," smiler Jørgen Simmelsgaard, der i 10 år har været formand for Handelsstandsforeningen i Gentofte.

Ser flere muligheder Så sent som i oktober 2019 udvidede han faktisk også sit lille 'butiksimperium'. Der overtog han nemlig smørrebrødsbutikken 'Sanne's - Mad ud af huset' på Hellerupvej 1.

På spørgsmålet, om han har flere planer om opkøb af butikker i Hellerup, breder Jørgen Simmelsgaard smilet ud:

"Jeg er ikke nødvendigvis færdig med at opkøbe. Jeg ser flere muligheder for at udvikle området," siger han. Mere vil han ikke sige lige nu.

Jørgen Simmelsgaard er i fuld gang med at ansætte en butikschef til sin nye boghandel, og han har bedt kurator på konkursboet om at sige til alle de tidligere ansatte, at de er meget velkomne til at ringe til ham, hvis de gerne vil have deres arbejde tilbage. Han lover ikke noget, men vil selvfølgelig gerne have erfarne folk.

"De første har heldigvis allerede taget kontakt. Vi skal jo sammensætte det bedste hold," siger Jørgen Simmelsgaard, der forventer at kunne åbne sin boghandel den 1. juli.

"Udover at få styr på personalesituationen, skal vi have strømlinet butikken. Sortimentet skal udvides med flere spil og skoletasker, men der kommer ikke færre bøger. Der skal indføres et nyt it-system, og så skal der jo laves en ny facade. Men jeg tør godt love de tidligere Arnold Busck-kunder, at de vil kunne genkende den gamle butik. Meget bliver som før."

Vi går udendørs for at tage et billede foran den nye butik, og Ulla Simmelsgaard kommer med. Hun skal med på billedet, insisterer Jørgen Simmelsgaard.

Hvad med dig, Ulla, får du slet ikke nogen uro i maven? Siger man ikke 'skomager, bliv ved din læst'?

"Nej, slet ikke," griner hun. "Vidste du, at Jørgen er udlært slagter? Det var ham, der opbyggede Mad & Vin-konceptet i Magasin, så boghandler skal han og jeg nok også finde ud af."

Ved du hvad, vi føler faktisk, at vi er kommet nogenlunde helskindede igennem coronakrisen. Og der er så meget negativt fokus på butikker, der lukker. Så synes jeg, det her sender et helt anderledes positivt signal om, at der stadig er gang i handelslivet. Vi går imod strømmen. Vi tager sgu teten."

Jørgen Simmelsgaard