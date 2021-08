Slaget om Skandinavien gav dansk sejr

De danske mestre fra Futsal Gentofte slog søndag svenske Hammarby i den indledende runde af dette års UEFA Futsal Champions League. Derved har Gentofte holdet maksimumpoint efter at have mødt de nordirske og svenske mestre i de to første kampe. Tirsdag aften spiller de den sidste og afgørende kamp mod de værterne fra Estland.

Kampen mod Hammarby blev præcist lige så tæt og spændende som forventet på forhånd. Efter kampen var trænerduoen Christoffer Haagh og Andreas Birkedal stolte af præsentationen – også selv om det blev lidt tæt til sidst. Med tre minutter igen var stillingen 3-6 til Futsal Gentofte, men med et aggressivt overtalsspil lykkedes det Hammarby at reducere to gange til stillingen 5-6. Det var anden gang de hold mødtes og begge gange har Gentofte-holdet vundet.

Kun vinderen af fireholdspuljen kan være sikker på avancement i turneringen. Derfor skal Futsal Gentofte have mindst uafgjort mod forstadsklubben Viimsi fra Tallinn. Efter at have set Viimsi spille to kampe forventer Christoffer Haagh en meget lige kamp. Vi skal møde et hold med en række meget dygtige som spillere heraf flere, der spiller professionelle for Viimsi. Det er to hold der vil spille futsal, så jeg forventer en kamp med masser af godt spil. Kampen kan ses live på YouTube.