Slå kanonen af tønden

Søndag kåres kattedronninger og -konger landet over, når "katten slås af tønden" ved diverse fastelavnsfester. En mulighed for børnefamilierne er en tur til Garderhøjfortet

Sidste år inviterede Garderhøjfortet for første gang til at slå kanonen af tønden til fastelavn på fortet. Arrangementet blev en stor succes med over 150 besøgende.

"I år har vi valgt at have tre tønder: Én til førskolebørn, én til skolebørn og én til større børn og voksne," siger leder af Garderhøjfortet Kristine Adler-Nissen i en pressemeddelelse:

"Vi oplevede sidste år at der var en hel masse voksne der stod og kiggede på børnene, der slog 'kanonen' af tønden, mens det kriblede i fingrene for selv at få lov til at slå. Derfor har vi år også en tønde til de voksne."