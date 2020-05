Skulle afspritte pengesedler

83-årig kvinde snydt af tricktyve, der udgav sig for at være fra hjemmeplejen

Den 11. maj kl 14.14 fik en 83-årig kvinde på Phistersvej i Hellerup besøg af to personer, der fortalte, at de var fra hjemmeplejen. Det var desværre ikke tilfældet, der var nemlig tale om to tricktyve.