Skruppelløse svindlere har travlt ved telefonerne

Nordsjællands Politi oplever et hav af bedragerisager mod borgere, i mange tilfælde ældre mennesker. Udlever aldrig dine personlige oplysninger til fremmede over telefonen, advarer politikommissær

Villabyerne - 09. september 2021 kl. 10:59 Af Jesper Bjørn Larsen

Hvis man scanner Nordsjællands Politis døgnrapporter for de seneste måneder, så vil man opdage, at der er én kriminalitetsform, der går igen rigtig mange gange: svindlere, der ringer til ældre mennesker og udgiver sig for at være fra politiet, banken, kommunen, sundhedsmyndighederne eller noget femte.

Svindlernes formål er at vriste kort- eller kontooplysninger og/eller NemID-oplysninger ud af de ældre og på den måde lænse dem for penge.

"Det er desværre noget, vi ser rigtig meget af i øjeblikket, og det foregår i hele politikredsen. Bedragernes historier kan være forskellige, men det handler grundlæggende om det samme: at lokke personlige oplysninger ud af folk. Mit råd er, at du aldrig må give dine NemID-oplysninger eller lignende til nogen over telefonen. Uanset hvor de siger, de ringer fra. Der vil aldrig være nogen myndighed, der beder om de oplysninger over telefonen," siger Jesper von Bülow, politikommissær i Nordsjællands Politis afdeling for økonomisk kriminalitet.

Ifølge politikommissæren lykkedes det for nylig Nordsjællands Politi at få dømt en svindler, der havde narret et ægtepar i Virum for flere millioner kroner, til 3 års fængsel, men det er svære og ofte komplekse sager at efterforske, såfremt man skal finde frem til den egentlige bagmand.

"De her svindlere appellerer til ældre menneskers fundamentale lyst til at hjælpe andre mennesker, og de er desværre meget kreative og dygtige til ikke at efterlade sig spor. Når der laves en sikkerhedsforanstaltning ét sted, så finder de et andet sted, hvor de kan slå til."

Der har altid været bondefangere, beretter Jesper von Bülow, men det nye er, hvor udspekuleret og vidt forgrenet, det er.

Villabyerne fortalte for tre uger siden om en ulykkelig sag, hvor en 77-årig kvinde fra Ordrup blev franarret alle sine penge, efter bondefangeren havde bildt hende ind, at han kom fra Danske Banks "opklaringsenhed" og at hun i virkeligheden hjalp ham med at fange en svindler.

Den sag må Jesper von Bülow ikke kommentere på, men den er ved at blive efterforsket, siger politikommissæren.

Kvinde var snarrådig I en anden aktuel sag kom svindlerne til kort, da en 77-årig kvinde fra Ølstykke gjorde det eneste rigtige. Hun var blevet ringet op af en mand, som udgav sig for at være fra politiet og oplyste hende om, at der var blevet optaget et større lån i kvindens navn.

Manden bad hende herefter om at være samarbejdsvillig, da hun ellers ville komme til at hæfte for lånet. Kvinden syntes dog, det var et mistænkeligt opkald, og hun bad derfor om at komme til at tale med en kollega til manden. En anden person kom herefter i røret og bad om hendes kortoplysninger.

Kvinden var dog stadig ikke overbevist om opkaldets ægthed og oplyste dem derfor om, at hun selv ville kontakte politiet for at verificere opkaldet, hvorefter hun lagde på.

Er man i tvivl om, hvorvidt en person reelt er ansat i den oplyste offentlige myndighed, kan man bede om personens navn og derefter ringe til det specifikke ansættelsessted for at få opkaldet verificeret, oplyser Nordsjællands Politi.

Her er det så bare vigtigt, at man som borger selv finder hovedtelefonnummeret til den pågældende offentlige myndighed og ikke ringer tilbage til det nummer, som personen ringer fra eller oplyser.

