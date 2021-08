Vi møder Vibeke Nordestgaard og Irina Meyendorff på et af Villabyernes kontorer. Vibeke vil helst ikke have sit billede i avisen, derfor sidder hun med ryggen til. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Skruppelløs svindel: 77-årig franarret alle sine penge

Vibeke Nordestgaard fra Ordrup er blevet bedraget for 123.000 kroner i et udspekuleret svindelnummer, hun gerne vil advare andre imod

18. august 2021

"Jeg må være alt for godtroende og naiv. Jeg tror på det bedste om mine medmennesker, det må jeg indrømme," fortæller Vibeke Nordestgaard til Villabyerne.

Hun er ked af det, flov og har det i det hele taget lidt mærkeligt. Hun skal lige finde sig selv igen, siger hun. Det er der ikke noget at sige til. For nylig befandt hun sig nemlig i kløerne på en skruppelløs bondefanger, der har lænset hende for alle hendes penge. Han fik hende til at tro på, at hendes hjælp var afgørende i jagten på en svindler. Det har kostet hende 123.000 kroner, alle hendes opsparede penge. Nu vil hun gerne advare andre.

Vibeke er lettere handicappet og klarer sig selv, men er efter en større operation i hjernen for et par år siden blevet mere glemsom. Derfor er hendes svogers søster, Irina Meyendorff, med til interviewet med Villabyerne som en støtte. Irina Meyendorff har gennemgået alle Vibekes kontoudtog og har bekræftet alle de oplysninger, der optræder i denne artikel.

Med i 'opklaring' Omkring 14. juli bliver Vibeke ringet op af en mand, som fortæller hende, at det vil være en god idé, at hun overfører penge fra sin konto til en aktionærkonto for at undgå at betale renter af sit indestående. Kontoen har nr. 0274 3110021062, får hun at vide.

Det afviser hun og ringer straks til Danske Bank og fortæller om det. Hun får at vide, at det er fup og at det skal hun endelig ikke gøre.

Dagen efter bliver hun kontaktet af en 'Brian Nielsen' fra 'Opklaringsafdelingen' i Danske Bank, som fortæller, at der er flere, som har været udsat for samme forsøg på bedrag. Man er nu i gang med at fange ham, og han spørger, om hun vil være behjælpelig. Man vil, fortæller han, sætte penge ind på kontoen, og flere af kunderne har allerede gjort det. Når manden så hæver pengene, har de ham. Hun vil naturligvis få sine penge retur, men det er vigtigt, at hun er diskret og ikke taler med andre af hensyn til den hemmelige operation, forklarer han.

'Brian Nielsen' lokker også Vibeke med en bonus. Han fortæller, at hun vil få indsat 200.000 kr. på sin konto, når de har fanget bedrageren.

Vibeke vil gerne være behjælpelig med at fange svindleren, så hun tager imod tilbuddet. Derefter kontakter 'Brian' hende og beder hende hæve et beløb på 15.000 kr., som hun skal aflevere til en af hans medarbejdere. Hun kan møde ham på Ordrupvej, tæt på Femvejen.

Hæver penge ni gange 'Brian Nielsen' er meget hjælpsom og omsorgsfuld i sin væremåde i telefonen, så Vibeke tror, at hun gør det helt rigtige.

Derefter ringer han flere gange og beder om flere penge. I alt ni gange hæver hun penge og afleverer dem. Den sidste gang er lige efter, at hendes folkepension på ca. 10.000 kr. er gået ind på hendes konto. Da han ringer, har hun kun 9.300 kr. tilbage, og han beder hende hæve dem. Det gør hun.

Nu er hendes konto tom, og huslejen for august samt øvrige mindre regninger er ubetalt. Og hun har ingen penge at leve for.

'Brian' har ved overleveringen af de 9.300 kr. en flaske Bailey og noget chokolade med til hende.

Derefter ringer han igen og siger, at nu har de fanget bedrageren. Men når hun skal have udbetalt sin bonus og tilbagebetalt sine penge, skal hun betale skat, og det vil han gøre for hende. Det er 20.000 kr., som hun ikke har.

Han får hende til at prøve, om nogen kan hjælpe hende. Vibeke kontakter sin svoger, Paul Meyendorff, der bor i Canada og spørger, om han kan overføre 20.000 kroner.

Svoger aner uråd Vibekes svoger fornemmer hurtigt, at noget er helt galt, og langsomt får han lempet historien ud af Vibeke. Hun er flov og forvirret.

Paul ringer til sin søster, Irina Meyendorff, og hun hjælper Vibeke med at politianmelde sagen. Desværre er der ikke meget konkret at gå efter. Om eftermiddagen får hun flere opkald. Nogle af dem er helt tavse, indtil manden i den anden ende af røret pludselig spørger "er du alene?" I en senere samtale spørger han, om det var "en god tur", og "hvad talte I om". De to lydklip er sendt til politiet.

Om 'Brian Nielsen' er den samme som buddet, er ikke til at sige. Buddet var en mand sidst i 20'erne, med mørkt brunt hår, han var etnisk dansk, med solbriller, mørkt tøj og cowboybukser.

Ikke sig selv længere Vibekes familie har hjulpet hende ud af den akutte økonomiske situation, men det omfattende svindelnummer har skabt en dyb frygt hos den ældre kvinde.

"Det er som om, jeg er på vagt hele tiden. Jeg føler mig lidt overvåget. Jeg er gået lidt ind i mig selv," siger Vibeke Nordestgaard, der ikke længere tør tage telefonen, hvis det er et nummer, hun ikke kan genkende.

Irina Meyendorff fortæller, at familien har skaffet et nyt telefonnummer til Vibeke og at både den ældre kvindes WhatsApp og Facebook-profil er blevet fjernet. Pengene er tabt, har de fået at vide. Det skyldes, at der er tale om hævninger og ikke overførsler.

"Jeg er dybt chokeret over, at der er nogle mennesker, der udnytter gamle og svagelige mennesker på den her måde. Jeg vil bare så gerne hjælpe Vibeke tilbage til en tryg tilværelse. Vibeke har fået nyt telefonnummer, men vi er bange for, at han har fundet ud af det, selvom det blev bestilt som uregistreret. Telefonen har ringet igen sent om aftenen, men klog af skade tager Vibeke ikke telefonen, og hun lukker sin telefon om aftenen," siger Irina Meyendorff.

