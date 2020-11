Rikke Rosengren er bange for at skraldet vil tiltrække ræve og rotter, hvis det ikke hurtigt bliver fjernet.

Skraldet hober sig op ved daginstitution

Strejken hos Remondis begynder at kunne mærkes. I en daginstitution på Jægersborg Allé er containerne for længst fyldt

Villabyerne - 11. november 2020 kl. 15:01 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Normalt bliver de to store grønne affaldscontainere tømt mandag morgen. På det tidspunkt er de godt fyldt, så de seneste dage har personalet i Børneøen Bonsai været nødt til at lægge skraldeposerne oven på containeren.

"Det er bleer og madrester, og skraldet er begyndt at lugte. Vi ligger lige op ad skoven, så jeg er også nervøs for, at der er dyr, der går i skraldet, for så har vi det pludselige ud over det hele - og hvem skal så rydde op," siger leder af institutionen Rikke Rosengren.

Hun har flere gange prøvet at kontakte Gentofte Kommune, der ifølge Rikke Rosengren siger, at det er ude af deres hænder, da det er Remondis, kommunens leverandør, der står for afhentningen af affald. Og det er deres medarbejdere, der har nedlagt arbejdet i protest over, at ledelsen af Remondis ikke vil godkende medarbejdernes valg af tillidsrepræsentant.

"Gentofte Kommune kan ikke fortælle mig om det bliver i denne uge vi får hentet skrald eller om der går endnu længere tid. Derfor mener jeg, at kommunen må have en handlingsplan for, hvad der så skal ske. De har købt en ydelse, som de ikke får, så må de finde på et alternativ. Det er kommunens ansvar," siger Rikke Rosengren.

