Den el-skraldebilsmodel der kommer til at køre i Gentoftes gader. - bare med City Container-logo. Her fra Tyskland. Det er Nikolaj Meyland-Schmidt, adm. direktør i City Container, der ses i forgrunden. Pressefoto

Skraldeskifte: Nye skraldebiler på el

Dagrenovation i Gentofte Kommune varetages nu af City Container. I forbindelse med skiftet er der indkøbt to el-skraldebiler

Alle private husstande i Gentofte vil fremover opleve, at deres affald håndteres af affalds- og logistikvirksomheden City Container, der kommer til at stå for alt fra dagrenovation til storskrald. En stor del af teamet er gengangere fra seneste hold, så de ved hvor spandene står.