'Virus og bakterier i skraldespanden kan gøre os syge, hvis vi kommer i nærkontakt med affaldet, ' siger Henrik Justesen, skraldemand i Gentofte for renovationsformaet Remondis. Han opfordrer derfor borgerne til at slå en knude på affaldsposen, inden den kommer ned til restaffald.

Skraldemænd med bøn til borgerne: Slå knude på affaldsposen – og hold igen med storskrald og haveaffald

I en tid med covid-19 udbrud i Danmark kommer skraldemændene nu med en særlig bøn til borgerne.Slå knude på skraldeposen, så vi mindsker risiko for at blive smittet, når vi afhenter skrald.

Bakteriefyldte skraldespande er hverdag for skraldemændene, men i disse tider er de særligt opmærksomme på ikke at komme i kontakt med løst skrald. I en pressemeddelelse opfordrer de derfor borgerne til at være ekstra omhyggelige med håndeteringen af deres skrald.

"Når affaldet ligger løst i beholderen, er der større risiko for, at vi bliver syge. Vi risikerer nemlig at komme i nærkontakt med virusbefængt affald, f.eks. når det blæser op i ansigtet eller ud på vejen, når vi samler det op," siger Henrik Justesen, der er skraldemand i Gentofte for renovationsfirmaet Remondis.

I Remondis har de allerede nu iværksat flere initiativer hos skraldemændene for at mindske smitten. De sædvanlige stofhandsker er skiftet ud med latexhandsker og flere gange om dagen spritter skraldemændene sig af. Men de er stadigvæk eksponeret, fortæller kommunikationschef i Remondis, Pernille Andersen, som derfor håber, at borgerne vil tage opfordringen til sig.

"Hvis først vores mænd (red. Skraldemænd) ligger sig syge, er der ikke nogen til at hente skrald. Og hvis affaldet ikke bliver hentet, er smittefaren endnu større. Så det er vigtigt, at vi passer på dem."