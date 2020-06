Skræmte katte fanget i brandtomt

Se billedserie Brandvæsenet fik bragt de første katte til Dyreværnet. Men senere skulle der komme mange flere. Foto: Steven Knap., Byrd Foto: Steven Knap

Både dyr og mennesker blev ramt, da der for snart 14 dage siden udbrød brand i en villa på Resedavej

26. juni 2020

Det var i første omgang 25 katte med pelsen fedtet ind i sod, der for snart 14 dage siden blev bragt ind til Dyreværnet.

Ninette Funder er genbo til ejendommen, hvor branden brød ud den 12. juni. Hun er både rystet over episoden og forholdene i huset.

Det var fredag ved 20-tiden, at en nabo til det brændende hus alarmerede Ninette Funder. Over tagryggen kunne hun se den sorte røg slå op over genboens hus, og kort efter kom lyden af sirener.

"Jeg skyndte mig at løbe over til huset for at se, om jeg kunne hjælpe med noget og gøre brandmændene opmærksom på, at der var dyr i huset," fortæller Ninette Funder.

To af husets beboere, en 67-årig kvinde og hendes hund var allerede ude af huset, da Ninette Funder nåede frem. Imens påbegyndte brandvæsenet bjærgning og slukning. De fik reddet en 66-årig mand ud af huset med svære forbrændinger.

Flere katte end ventet Imens brandvæsnet arbejdede med slukningen af branden, fangede de otte katte.

Dyreværnet blev alarmeret, og i Rødovre stod udrykningsmedarbejder Claus Thomsen og en dyrlæge klar til at tage imod dyrene, der blev vasket rene for sod og undersøgt for umiddelbare skader.

Men det skulle vise sig, at huset på Resedavej var hjemsted for mange flere katte.

Om morgenen gik Ninette Funder forbi den aflåste brandtomt. Bag et af de sodede vinduer til huset sad der en kat. Den kradsede på vinduet og overalt lå der glasskår.

Hun vidste godt, at området var afspærret. Men hun har selv kat og kunne ikke holde ud ikke at gøre noget. Så hun trodsede politiafspærringen, og det lykkedes hende at få åbnet en dør på klem.

Straks efter løb tre katte ud i den friske luft. Ninette Funder sørgede for, at de fik mad og vand og tog så kontakt til politiet, der ikke havde mulighed for at rykke ud.

Men via Facebook fik hun forbindelse til Dyreværnet.

Det var Claus Thomsen, der fik meldingen om, at der fortsat var levende dyr på adressen, så han startede dyreambulancen og kørte mod Gentofte.

Det stod hurtigt klart, at der var endnu flere dyr på matriklen, så han kontaktede politiet, der gav grønt lys for, at han kunne lede efter flere katte i det svært fremkommelige hus.

I løbet af de kommende timer håndfangede Dyreværnet yderligere fem katte. Men de vidste, at der var flere. Derfor blev der sat kattefælder op for at lokke de skræmte dyr frem.

I løbet af søndag og mandag lykkedes det at indfange yderligere 12 katte.

Hver gang en kat gik i fælden, rykkede Claus Thomsen ud både nat og dag, så det blev ikke til mange timer søvn.

"Som andre levende væsner kan katte få akut røgforgiftning, når der er for meget CO2 i luften. Men eftervirkningen med vand i lungerne kommer nogle gange først flere uger senere. Så det er endnu uvist, om de klarer den. Dyrlægerne har meget travlt derude i øjeblikket," siger han.

Men selvom dyrene måske ikke overlever deres skader, så ved Claus Thomsen, at de hos Dyreværnet får ordentlig pasning og pleje, og at de kan blive aflivet på en værdig måde, hvis de lider.

Optænding i grill gik helt galt Ifølge de brandtekniske undersøgelser var det en uheldig optænding og placering af en grill, der var skyld i branden på Resedavej.

Den 66-årige mand er siden afgået ved døden. Alle dyr er med den efterladte 67-årige kvindes accept overdraget til Dyreværnet.