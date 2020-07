Sabine K. Foldager med sine to pokaler erobret ved World Series of Beauty, der naturligvis har fået plads i hendes nye salon Beauty Tailor. Foto: Peter Klar

Skræddersyet skønhed på Ordrupvej

Det er helt bevidst, at hun kalder sin salon for 'skønhedsskrædderen'.

I juni 2019 deltog hun i World Series of Beauty i Las Vegas, hvor hun blev nummer to på ekspertniveau i kategorien single lashes og nummer tre på professionelt niveau i kategorien volume lash extensions, en avanceret form for eyelash extensions, hvor der påsættes flere vipper pr. naturvippe.

Udover eyelash extensions tilbyder Beauty Tailor bl.a. ordning af bryn, spray tan og sugaring. Det sker i nyistandsatte lokaler, hvor Sabine K. Foldager ønsker at kræse for sine kunder med diskretion og forkælelse.

"Jeg har bygget nogle kabiner, så man ikke ligger i et stort åbent lokale. Det er en luksusting at få skønhedsbehandlinger, synes jeg, og det skal afspejle sig i hele oplevelsen af at være her."