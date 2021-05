39-årige Lars Pleidrup styrede sikkert sit hold Nykøbing FC til sejr mod Skovshoved IF. Dermed hjalp skovserne hverken sig selv i nedrykningskampen eller rivaler fra HIK i oprykningsstriden. Foto: Ole Tradsborg

Skovshoved var chanceløse mod topholdet

Lørdagens dyst mod Nykøbing FC endte 0-2. Og det var stort set det eneste positive, SIF kunne tage fra opgøret, der endte med et 'hæderligt' nederlag

Villabyerne - 10. maj 2021 kl. 16:21 Af Ole Tradsborg

Det kunne gå to veje for skovserne lørdag eftermiddag, hvor enten en kæmpe overraskelse eller et klart nederlag syntes at blive udkommet.

Det endte som en mellemting, men nederlaget på 0-2 var absolut i underkanten, for i lange perioder var der stort set kun et hold på banen, nemlig topholdet fra Nykøbing Falster.

I alle geledder, offensivt såvel som defensivt, var nykøbingenserne klasser bedre, og kun i glimt kunne Skovshoved være med.

Topholdet satte sig derfor også som den største naturlighed på opgøret fra start, hvor SIF ufrivilligt blev trykket tungt tilbage. Og hurtigt kom det til store tilbud til gæsterne, som bare blev større og større.

Efter ca. den halve time kom målet også, men en lidt tvivlsom dømt offside betød, at der fortsat stod 0-0 på tavlen.

Men få minutter senere kom målet til 0-1, da gæsternes Sebastian Koch scorede usvigeligt sikkert. Mod slutningen af halvlegen havde gæsterne et par yderligere store chancer, men Frederik Mehder leverede flere gode redninger, og 0-1 ved halv tid gjorde, at SIF fortsat kunne levere overraskelsen.

Hurtig game over Men hvis overraskelsen skulle realiseres, så krævede det selvfølgelig fuld fokus hele vejen rundt, og den mission kiksede, da gæsterne efter få minutter gjorde det til 0-2. Sebastian Koch var igen målscorer, da han var hurtigst over en løs bold.

Skovshovedholdet virkede ikke til at tro på tingene, selv om et par udskiftninger i pausen indikerede, at træner Jonathan 'lå lå' Nielsen ville forsøge at justere i opspillet.

Blandt andet var Marco Sander indskiftet, og han overtog anførerbindet fra en vanligt godt spillende Durim Qamili.

Sander forsøgte sig med et par raids, men opspillet var usammenhængende, og det lykkedes kun angriber Gustav Therkildsen at score et reduceringsmål fem minutter før tid, men her var offside-kendelsen helt i orden, selv om angriberen var af en anden opfattelse.

SIF skal op på hesten meget hurtigt, hvis ikke opturen i Næstved skal stå tilbage som en enlig svale.

Holdet tager turen til Vanløse lørdag, mens holdet spiller hjemme 2. pinsedag kl. 15 mod Brønshøj. Devisen er klar: Der skal sejres i begge opgør.