Skovshoved tog sæsonens første sejr

Den fik med hæl og tå, da skovserne fortjent og flot vandt 3-0 over AB Tårnby. Opgøret bød også på en såkaldt Panenka-scoring på straffe

Hvis Skovshoved skulle have en sejr, var muligheden absolut til stede i lørdagens match mod AB Tårnby. Gæsterne blev da også sat til vægs, selv om de også havde deres gode og store tilbud undervejs, mens skovserne tilsvarende kunne have scoret flere gange end de tre mål, det blev til.

Således tilfaldt kampens første store chance til gæsterne, der sendte et drøn på overliggeren efter 10 spillede minutter.

Små 10 minutter senere var det Elvang, der stod fadder til målet, som Nicklas Marloth scorede. Igen et fladt, følt skud uden for AB Tårnby-keeper Yussuf Butts rækkevidde.

Halvlegen igennem havde skovserne flere gode tilløb, men det blev ved de to mål. Og det var nok lige i underkanten, lige som gæsterne også havde i hvert fald to større tilbud.

Hurtig game over

Og selv om han nok søgte kontakten, kunne dagens dommer dårligt gøre andet end at pege på 11 meter-pletten.

Opstemt og høj over sit eget spilhumør, tænkte Dino Karjasevic nok, at nu skulle straffesparket gøres spektakulært. Og det blev det, da det blev sat ind, som en såkaldt Panenka-scoring, der bedst kan beskrives som et følt lob ind i mål.