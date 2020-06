Send til din ven. X Artiklen: Skovshoved tog kæmpeskridt væk fra bunden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skovshoved tog kæmpeskridt væk fra bunden

2-0-sejr over FC Sydvest giver SIF et boost af dimensioner. De to mål faldt på bare to minutter i slutningen af første halvleg

Villabyerne - 23. juni 2020 kl. 15:45 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det så drøjt ud i sidste weekend, da Skovshoved ikke kunne nedbryde Vejgaards 10 mand i en halv time. Men SIF kunne trods alt sole sig over at være ubesejret tre kampe i streg, inden turen lørdag gik til Tønder, hvor FC Sydvest tog imod med åbne arme.

Villabyernes udsendte nøjedes med den korte tur til Krøyersvej, hvor kampen blev vist på storskærm.

Her kunne en lille håndfuld fans glæde sig bravt over, at Sebastian Elvang endelig fik sat et par afgørende fødder på opgøret.

Først havde han dog midtvejs i halvlegen brændt en gigantisk chance tæt på mål, men revanchen var sød.

To minutter før pausen opsnappede Elvang en løs bold og fik også sendt den mod mål, hvor Dino Karjasevic blev krediteret for målet, da han nemt sendte bolden det sidste stykke over stregen. Målet i Tønder blev fejret behørigt på banen, lige som det blev i Restaurant SIFfen og det endda igen kort efter, da Elvang selv scorede bare minuttet efter.

De to mål blev kampens eneste, og dermed scorede skovserne også tre vitale point. Holdet kunne samtidig glæde sig over, at de to hold placeret under, Vejgaard og Ringkøbing, begge tabte deres kampe.

Netop Ringkøbing er SIF's modstander onsdag i et sandt 6 point-drama. Vinder de Kongeblå fra Krøyersvej dette opgør, ser udsigterne til overlevelse i 2. division overordentlig fornuftige ud.

Næste hjemmekamp er mod VSK Aarhus den 27. juni, hvorefter holdet fire dage senere, den 1. juli, igen spiller hjemme, når fynske Dalum gæster.

Til de to hjemmekampe vil det forhåbentlig igen være muligt som tilskuer at entrere Leo Ground. Det anbefales, at man holder sig ajour via klubbens Facebookside, da retningslinjerne hele tiden er under forandring.