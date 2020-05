Skovshoved takker ja til Final 4-stævne

At SIF derfor nu alligevel kan se frem til at spille om ædelt metal, skyldes nemlig, at Vendsyssel og Greve, der sluttede som nummer et og to i ligaens grundspil, har meldt fra til det kommende slutspil. I stedet bliver Skovshoved og Værløse tilbudt at indtræde i Final 4.

I Skovshoved anerkender man, at Vendsyssel og Greve ikke vil deltage, men har selv besluttet at bakke op om Badminton Danmarks beslutning, da man er sikker på, at Badminton Danmark har forberedt sig grundigt på at kunne afvikle Final 4 på betryggende vis.

"Vi havde naturligvis helst set, at Final 4 kunne være afviklet med de fire klubber, som havde kvalificeret sig. Vi synes, at det er synd for de involverede i de to klubber, der har meldt afbud, men vi har respekt for deres beslutninger. Vi synes samtidig, at det ville være ærgerligt for de to andre klubber og dansk badminton som helhed, hvis FInal 4 ikke bliver afviklet. Derfor har vi valgt at takke ja til invitationen," lyder det afsluttende fra SIF, der håber, at klubben dermed kan være med til at skabe en god oplevelse i en svær tid.