Se billedserie Sebastian Elvang udfordrede kampen igennem. Foto Ole Tradsborg

Send til din ven. X Artiklen: Skovshoved spillede uafgjort i vanvittig forestilling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skovshoved spillede uafgjort i vanvittig forestilling

Det blev 3-3 i en af de mest under- holdende og medrivende opgør i SIF- regi længe set. Foruden tre mål ramte SIF træværket to gange, mens gæsterne fik underkendt et mål i overtiden

Villabyerne - 19. oktober 2020 kl. 18:28 Af Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen

Oktobersolen skinende smukt og dannede derved en perfekt kulisse for opgøret mellem Skovshoved og topholdet fra Næstved. Gæsterne er nedrykkere fra 1. division, og har fortsat et meget stærkt set-up, hvor de sammen med Nykøbing FC er de klart stærkeste mandskaber.

Skovserne virkede dog langt fra underlegne i kampens indledning, hvor holdene dog følte hinanden lidt på tænderne, inden der for alvor gik hul på bylden.

Således var gæsterne mest farlige, mens Skovshoved roligt ventede på, at den helt rigtige mulighed skulle opstå.

Først efter den halve time kom kampens første store chance. Den tilfaldt Næstved, men blev fint klaret af Thomas Gall i SIF-buret.

Fem minutter senere havde skovserne deres første rigtigt farlige tilbud, hvor Gregers Arndahl med hovedet sendte bolden på trekantssammenføjningen. Slagudvekslingen fortsatte, og fighten blev også lidt hård, eksempelvis da Marco Sander lavede et meget hårdt frispark på en modstander.

Måske var frispsrket den ekstra-tænding skovserne havde brug for, for på få minutter gik hjemmeholdet fra 0-0 til 2-0.

Først opfangende Nicklas Marloth en svag tilbagelægning til Næsted-målmanden, han tørrede ham stort ved at spille bolden højre om ham, mens han selv løb venstre om og herefter roligt trillede bolden i mål til 1-0.

Minutter efter havnede bolden for fødderne af Sebastian Elvang, der afsluttede et godt angreb ved sublimt at smadre bolden op i det ene målhjørne til 2-0, som også var pausestillingen.

Vildt Næstved-comeback Stemningen var nu selvsagt euroforisk i SIF-lejren, men troede man at kampen var lukket, tog man grueligt galt.

Et par udskiftninger hos gæsterne fik nemlig ændret indstillingen hos favoritterne, der i den grad steppede op de sidste 45 minutter.

Der var således kun spillet få minutter af anden halvleg, før varslet om en kampændring lå og lurede. Igen reddede Thomas Gall dog mesterligt, hvilket han også gjorde efter et kvarters spil, hvorefter en gigantisk chance til gæsterne dog igen kun blev lige ved og Næst-ved.

Men nu havde gæsterne indstillet sigtekornet, og efter 20 minutter kom den reducering, der længe havde ligget og luret.

10 minutter senere blev det også 2-2, og 2-3 bare fem minutter senere til gigantisk jubel for de mange gæstende fans, og rådvildheden hos SIF-spillerne kunne anes helt ud bag bane-indhegningen. For på bare et kvarter havde Næstved vendt kampen på hovedet. Der skulle derfor graves dybt i posen, for selv om fysikken nok var til stede hos skovserne, var selvtilliden i bund.

Men på fight over hele linjen lykkedes det med tre minutter tilbage af den ordinære spilletid for Dino Karjasevic at udligne til 3-3, da han køligt satte kuglen mellem benene på Næstved-målmanden.

Overtiden bød dog på endnu mere galskab, for i overtiden fik gæsterne annulleret et mål på grund af offside, og indskiftede Frederik Frick kunne såmænd også have landet alle tre point til SIF, da han hamrede et projektil på den ene stolpe, og returbolden til en angrebskollega kunne efter lidt ping-pong såmænd også have udløst et vindermål og derved den vildeste jubel i Skovshoved.

Men det medrivende drama sluttede 3-3 og var på alle måder en fornem fodboldopvisning.

Skovsere spiller ude mod FC Roskilde fredag aften og hjemme igen den 31. oktober, hvor rækkens andet Roskildehold fra KFUM kommer på besøg.