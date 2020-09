Marco Sander har netop scoret et fremragende mål. Foto: Ole Tradsborg

Skovshoved skuffede hjemme

Uafgjort mod FA 2000 var to point tabt snarere end ét vundet. Skovserne kom bagud, de svarede flot igen, men ikke som de burde

Efter sidste uges flotte og lange pokalkamp mod HIK, kunne man frygte trætte ben i skovser-lejren lørdag eftermiddag. Men der var ingen træthed at spore i kampen mod de frederiksbergske gæster.

Åbningen på kampen bød på en god SIF-offensiv, men pludselig, og alt for let, kunne gæsterne score. Det skete inden stadionuret havde rundet 10 minutter, hvor en af pokalkampens bedste skovsere, keeper Thomas Gall, blev passeret fra nært hold.

Marco Sander tog chancen langt ude fra, og hans præcise skud var nok lidt uventet for FA-keeperen, der klart blev taget på sengen,

Målet åbnede for en rigtig god Skovshoved-periode, og bare minuttet efter havde Sebastian Elvang et godt skud.

Det blev også igen kort efter til en straffeappel, da man i SIF-lejren soleklart så, at en løs bold havde 'ulovlig kontakt' med en FA 2000-arm. Dommeren vinkede dog afværgende.

Flere gode tilbud blev det til, men kort før den halve time, var det gæsterne, der fik et godt tilbud.

Halvlegen ud var det SIF, der havde overtaget, men uden at komme frem til det helt store.

Angriber Dino Karajsevic blev udsat for en del frispark halvlegen igennem, og den noget hårdhændede behandling var måske medvirkende til, at han efter en times spil blev udskiftet til fordel for angrebskollega Anders Junge.