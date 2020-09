Skovshoved sejrede efter 132 minutters pokaldrama

Kampen om kommunen. Sådan var overskriften på kampen og sikkert også inde i hovedet på de fleste tilskuere og samtlige spillere. Og selv om der først kom mål via straffesparksscoringer, så havde pokalkampen mellem de to lokale divisionshold alt det, man som tilskuer kunne drømme om.

500 tilskuere var det tilladte max, og disse var på plads på lægterne i den tv-transmitterede kamp. Og det var alletiders reklame for fodbolden - men i særdeleshed for HIK og SIF.

Tættest på for skovserne var Dino Karjasevic i slutningen af første halvleg, men hans hovedstød strøg lige over rammen og op i nettaget. 0-0 var derfor scoren ved pausen.

Tænding og udvisninger

Generelt bølgede pokalkampen mellem Skovshoved og HIK frem og tilbage. Og HIK fik med et kvarters spil endnu bedre chancer for at tage sejren, da SIFs Christoffer Saietz lavede et hårdt frispark, som blev konverteret til hans andet gule kort, og så var 'hjemmeholdet' reduceret til ti mand.