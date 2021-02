Der stod B93 på det hele lørdag på Østerbro som her, hvor det hvidklædte hjemmehold var stærkest og mest pågående. Foto: Ole Tradsborg

Skovshoved scorede et æg på Østerbro

Træningskampen mod B93 blev en ydmygende oplevelse for Claus Larsens tropper, der tabte hele 6-0. Optakten til SIF's anden træningskamp var sikkert også som et råddent æg, da det blev kendt, at anfører Silas Trier Madsen skifter til divisionskollegerne fra AB