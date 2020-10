Nicklas Marloth stod for Skovshoveds mål, og hans scoring rakte til point ude mod Brønshøj. Arkivfoto: Ole Tradsborg

Skovshoved scorede endnu et point til samlingen

Uafgjort mod Brønshøj via 1-1. Skovserne kom foran, men var under pres til sidst, hvor værterne pressede gevaldigt på for en sejr