Skovshoved-roere ser frem mod VM i Rom

Det skulle have været holdt i september, men er nu udskudt til foråret 2021.

Her var Skovshoved Roklub repræsenteret af Jacob Steglich-Willert, Andreas Lund Christiansen og Christoffer Zwinge, der alle var en del af bruttotruppen, før corona-epidemien satte en stopper for kajakpolo-aktiviteterne.

Samlingen foregik i Silkeborg Kajakklub, der for første gang var vært for en herrelandsholdssamling.

Over det næste år vil landsholdet deltage i så mange turneringer som muligt for at blive helt klar til VM. jesl