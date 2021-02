Den altid elegante Sebastian Elvangs tryllerier på midtbanen vil blive savnet i SIF, som han nu siger farvel til for anden gang. Til foråret tørner han ud for FC Roskilde. Arkivfoto: Ole Tradsborg

Skovshoved mister sin tredje profil

Det må være med stor ærgrelse, at man i SIF nu kan notere den tredje afgang i klubben - og det er vel at mærke endnu en væsentlig profil, der siger farvel.

Foruden Dino Karjasevic og anfører Silas Trier kunne det for nylig konstateres, at også den dygtige Sebastian Elvang er tabt for klubben.