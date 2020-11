Nicklas Marloth havde en stor chance for at bringe Skovshoved på 2-1, men trods den gunstige position tæt på mål, blev afslutningen for svag. Foto: Ole Tradsborg

Skovshoved lavede selvmål og tabte

Skovshoveds efterårsæson har ikke været prangende. Sidste rigtige optur ligger længe tilbage, og selv om weekendens kamp startede godt set med skovserøjne, endte den forfærdeligt med et retfærdigt nederlag til et bedre hold.

Desværre var det en stakket frist, for gæsterne fra Hillerød var farlige før målet, og efter målet syntes de blot at skrue mere op for dampen.

Gæsterne ramte igen træværket, og Gall diskede op med fremragende redninger på stregen, og han blev desuden udsat for en mindre voldshandling, da en Hillerød-angriber med tydeligt overlæg fortsatte sit løb ind i keeperen, der intet kunne gøre andet end at tage imod en "ishockeytackling" af de slemme.

Dagens opmand syntes ikke, at handlingen skulle takseres til kort, måske fordi Hillerød-spilleren i forvejen rendte rundt med et gult kort.

Skovshoved lod sig dog ikke kyse, og pludselig havde holdet sin største - og desværre eneste - chance for mål i anden halvleg. Men chancen for mål var i den grad til stede.

Men skæbnen kunne ikke være mere hård, da sejrsmålet var et selvmål. Gregers Arndal skal ikke klandres, for han forsøgte alt, hvad han kunne for at undgå et farligt indlæg i at blive rigtigt farligt. Desværre gjorde forsøg på clearing ondt værre, da han headede gæsterne på sejrskurs.