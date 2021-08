Se billedserie Der stod Gustav Therkildsen på det meste i første halvleg, hvor han både scorede et fremragende mål, afsluttede stærkt og var i oplæggerrollen til yderligere store chancer. Her ses han omringet af glade medspillere. Foto: Ole Tradsborg

Skovshoved i ærgerlig, men heldig remis

Det blev 2-2 i overtiden for skovserne, der strålede i første halvleg, men tabte pusten efter pausen mod oprykkerne fra KFUM

16. august 2021

Alt var nyt og så alligevel gammelkendt i Skovshoved: Det var første hjemmekamp i den nye sæson, banen var 'lagt tilbage' lige foran klubhuset, og starttidspunktet var rykket permanent til kl. 12.

Ellers var alt som det plejede for skovserne, der tog hul på hjemmebane i DS.

Modstanderen var oprykkerne fra KFUM, og dem havde SIF ret godt styr på i første halvleg. Bevares, gæsterne havde også deres tilbud, men de store stod der Skovshoved på.

Det første allerede efter 12 minutter, hvos Nils Priisholm lige manglede det sidste i støvlestørrelse på at afslutte en godt set aflevering fra Gustav Therkildsen.

Samme Therkildsen var i formidabelt spilhumør i første halvleg, og han afsluttede på frispark efter et kvarters spil, hvor sluttelig den nye anfører Frederik Thyssen var tæt på scoring.

Scoringen stod 'Gusse' dog selv for, da han fra knap 20 meters afstand fornemt scorede til venstre for KFUM-keeperen med et behersket skud. Et kongemål!

Fem minutter senere ville SIF-lejren alle som en have straffe, og selv om dagens gode dommer, Frederik Søkjær, i fin dialog med hjemmeholdets spillere medgav, der var hånd på bolden, vurderede han ikke forseelsen strafbar.

Yderligere to store chancer blev det til i de første 45 minutter, især en til Ayman El-Morabet efter den halve time, hvor det udefra nærmest så ud som om, han havde for god tid til at afslutte.

Afslutningen var dog okay og blev også fint benpareret af KFUM's årvågne målmand, der stod en fin kamp.

Billedet vendte Det, der burde og skulle have været afgjort i første halvleg, viste sig desværre dyr for hjemmeholdet. Der skal scores på de store chancer, og kun nede med et mål fornemmede gæsterne, det kunne lade sig gøre.

Og på bare fem minutter i anden halvleg, efter 70 minutters spil i alt, gik KFUM fra 0-1 til 2-1, og nu var alt det gode forarbejde forsvundet som dug for solen i Skovshoved.

Men som klubben altid afslutter sine officielle beskeder på diverse sociale medier, "Solskin kan man altid finde", så strålede solen alligvel til sidst.

For et par minutter inde i overtiden lykkedes det for endnu en af de nye i truppen, offensivspilleren Sidney Bernasko-Appu, at score det udlignende mål til 2-2.

Fuldt fortjent, men ærgerligt, at tre stensikre point ikke blev høstet mod en - på papiret - overkommelig modstander.

Næste opgør bliver ude mod Holbæk på lørdag, mens der venter et lokalbrag af de store den 28. august, hvor skovserne og GVI tørner sammen på Krøyersvej.

