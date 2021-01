Skovshoved fik tæv i første testkamp

Hillerød har længe været en ønskemodstander for skovserne, men lørdag eftermiddag var det slut med det sjove. Hillerød dominerede fra start til slut og vandt fortjent 4-0

Kunstgræsbanen i Hillerød lagde lørdag kl. 12 underlag til en testkamp mellem de to divisionskolleger. Men selv om der ikke er den store afstand mellem de to hold i tabellen, var der det lørdag i træningskampen, hvor der stod Hillerød på stort set alt.

Omvendt var Hillerød skarpe, og det viste de første gang efter et kvarters spil og igen efter den halve time. Især det andet mål var godt, hvor kuglen resolut blev sparket hårdt ind under en sagesløs Thomas Gall i SIF-målet, der tidligere i karrieren har stået for lørdagens modstander.