Niclas Marloth i fuld firspring mod mål. Lørdag kastede det en scoring af sig, og det er der brug for igen 2. pinsedag, hvor et regulært overlevelsesbrag mod Brønshøj venter. Arkivfoto: Ole Tradsborg

Skovshoved fik livsvigtig sejr

Overlevelseschancerne blev forøget markant, da SIF vandt 2-1 i Vanløse, samtidig med at en række øvrige resultater flaskede sig. Nyt overlevelsesbrag venter hjemme 2. pinsedag

Villabyerne - 17. maj 2021 kl. 19:27 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen

Det er nu eller aldrig for skovserne, og den tilgang blev forfulgt lørdag i Vanløse Idrætspark. Og for første gang i meget lang tid kom skovserne tidligt foran, og de kunne derfor for en gangs skyld nyde en føring.

Det skete efter 10 minutters spil, hvor ihærdige Gustav Therkildsen var lidt heldig med et afrettet skud, men alt tæller som bekendt, når blot bolden passerer stregen.

Skovshoved havde mod på mere, og kort før pausefløjt blev føringen doblet, da Niclas Marloth sørgede for scoringen til 2-0.

Vanløse kom markant stærkere ud efter pausen, og de fik også reduceret meget hurtigt i anden halvleg, som der kun var spillet to minutter af, da scoringen faldt.

Hjemmeholdet kom til flere chancer, men de fik ikke det afgørende gennembrud, hvilket omvendt må siges at være tilfældet for Skovshoved, der kæmpede sejren hjem. Til slut fik Philip Hildebrandt marchordre, men det betød intet i sidste ende, for slutresultatet 1-2 stod at læse på tavlen få minutter senere,

Glæden må være vokset yderligere i skovserlejren, da man erfarede, at både Brønshøj og Roskilde KFUM tabte deres kampe, og at Avarta (der spillede søndag) kun fik 2-2 hjemme mod allerede nedrykkede AB Tårnby.

Det betyder, at der 2. pinsedag igen er et brag i vente, når Skovshoved hjemme tager imod Brønshøj. En sejr, og pointtab til Roskilde KFUM og et Avarta-nederlag vil betyde, at Skovshoved kommer på den rigtige side af nedrykningsstregen, hvilket holdet ikke har oplevet siden første spillerunde.

Der er kun adgang til kampen på Krøyersvej, hvis man er i besiddelse af billet købt på boldbillet.dk, og hvis man kan fremvise en negativ coronatest eller dokumentere, man er vaccineret.

Der er kickoff 24. maj kl. 15.

