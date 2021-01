Skovshoved får tidligere Serie A-profil som assistent

Skovshoved kan lidt stakåndet se tilbage på et 2020, hvor man netop reddede sig en ny sæson i første halvår, hvorefter holdet i den nuværende 2020/2021-sæson lagde rigtigt fint fra land, men desværre sluttede rigtig skidt af. Derfor er det store mål for klubben nok en gang overlevelse.

Det sker i skikkelse af Michael Madsen, der får rollen som assistenttræner. Michael Madsen har udover en flot spillerkarriere også et flot træner-CV som cheftræner for AB og senest Brønshøj.

Også spillertilgang

Angående nyt på spillersiden arbejder klubben også der på at forstærke sig. Der er dog endnu intet officielt endnu, og det kommer der ikke, før klubben har spillercertifikaterne på plads, lyder det fra fodboldformanden Jakob Grandahl i SIF, der dog er klar inden for nær fremtid til at præsentere de enkelte spillere, som trækker den blå trøje over hovedet.