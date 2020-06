Se billedserie Skovshovedholdet jubler over guldet foran sine medlevende fans i Brøndbyhallen.

Skovshoved blev danske badminton-mestre

Efter en holdpræstation langt over det sædvanlige, sejrede SIF knusende sikkert 5-1 i finalen i RSL Ligafinalen for hold. Sejren blev dermed det perfekte og fortjente punktum for træner Henrik 'PK' Rohde

Villabyerne - 22. juni 2020 kl. 11:40 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kunne ikke være skrevet smukkere. Det mente såvel den mangeårige cheftræner i Skovshoved, lige som betragtningen til fulde deltes af Villabyernes udsendte, der lørdag aften i Brøndbyhallen overværede, hvordan skovserne - inviteret med på afbud - fejede al modstand til side i finalen mod Værløse og vandt knusende sikkert qua cifrene 5-1.

Al snak om at være inviteret med på et afbud, og spekuleren over, om guldet føltes lige så godt på den baggrund, manede 'PK' lynhurtigt langt ned under Brøndbyhallens blå badmintonunderlag.

"Vi vidste, at når vi først kom herind, ville vi være farlige for enhver. Det viste vi mod Solrød Strand fredag og i dag (lørdag aften, red.) mod Værløse. Men jeg må også være helt ærlig at sige, at i dag, der ramte vi den sgu' - alle som en en. Jeg er meget overrasket over, at vi står her og snakker efter en finale, der ikke tog meget mere end et par timer", sagde en meget glad Henrik 'PK' Rohde.

Han kunne se tilbage på en meget begivenhedsrig weekend, hvor han efter et sandt drama fredag, så sit SIF-mandskab sejre 5-4 i niende og afgørende kamp. Og hvilken afgørelse det var, da Joel Eipe/Rasmus Kjær vandt den afgørende herredouble. Et vanvittigt afsæt til finalen lørdag aften, hvor der inden var rodet godt rundt i taktik- og holdopstilling for at spare et par meget ømme stænger hos den kommende træner Joachim Fischer, der fredag i den grad humpede rundt i sine to doubler, mix- og herredouble.

Fischer kom ikke i kamp lørdag, men til gengæld kunne han fornøjet coache med fra sidelinjen og på den måde indstille sig på sin fremtidige karriere.

Final 4-rygende start Brøndbyhallen lørdag aften (og aftenen før for den sags skyld) var ikke proppet til sidste plads. Desværre, men sådan var betingelserne i disse Coronatider. Til gengæld var stemningen så meget mere intens, da to mixdoubler kickstartede en fantastisk Skovshovedaften.

Joel Eipe/Mette Poulsen kom flyvende fra start i deres opgør mod Værløses næstbedste doublepar

Med 21-10 i første sæt lignede det en hurtig afgørelse. Men det fik Værløseparret lavet om på, da de sejrede stensikkert i andet sæt med hele 21-8. Heldigvis havde Eipe/Poulsen meget mere i posen, og efter et yderst velspillet tredje sæt, sørgede de via 21-16 for det anet holdpoint på tavlen til SIF.

Det første point var allerede en realtiet kort forinden, da den nye mix-konstellation Carsten Mogensen/Kati Tolmoff spillede på nabobanen. Og det gjorde de godt, faktisk så godt, at der aldrig var tvivl om udfaldet, der blev 21-15, 21-11 til Joachim Fischers tydelige begejstring på sidelinjen.

Kortvarig spænding Tredje holdkamp var damesinglerne. Her var der dog klasseforskel, da Værløses Julie Dawall Jacobsen relativt sikkert tog sig af SIFs Sopha Grundtvig.

Nederlaget blev samlet 16-21, 18-21, men Grundtvig måtte dog ufrivilligt stoppe sin jagt på en tre-sætter, hvilket hun var godt på vej mod, da hun af kampens dommer blev taberdømt på det afgørende point. Hun havde nemlig ifølge dommeren rørt nettet, hvilket var overordentligt svært at få øje på, og den afgørelse ærgrede i den grad Sophia, hvilket hun også diplomatisk forklarede i det efterfølgende interview med TV2 Sport.

Kati Tolmoff, var dog ikke sen til igen at øge SIFs forspring yderligere, da hun legede sig til sejr i to sæt via 21-15, 21-18, hvor andet sæt dog var noget mere ujævn i præstationen end i første.

Herefter blev det herregodt Damesinglerne var altså så småt blevet afløst af herresingler, og især Rasmus Gemke i SIFs 1. herresingle var god. Ubesværet tværede han sin modstander Rasmus Messerschmidt rundt i manegen

Pointmæssigt var Messerschmidt nok med i første sæt (21-15), mens han var decideret blæst ud i andet sæt, som Gemke i suveræn stil vandt 21-8 med en mere og mere opgivende modstander overfor sig. Og dermed 3-1 på tavlen, der altså kort efter blev til 4-1 qua Tolmoffs sejr.

Og herefter var vejen banet for en lynafgørelse for placering af guldet.

Havde Rasmus Gemke styr på sin kamp fra start, tog Emil Holst anderledes fat på sin kamp. Det så derfor ingenlunde ud til, at han skulle blive både egen og holdets samlede matchvinder i kampen mod Værsløses Mikkel Mikkelsen

Men det var ikke desto mindre, hvad resultatet blev.

Holst kom godt nok bagud 0-6, inden han kom på tavlen, og først ved stililngen 10-10 havde reel kontakt. Herefte tog fanden ved den (for finalestævnet) tilbagevendte skovser, og han sejrede vildt sikkert 21-12.

Samme scenarie udsillede sig i andet sæt, hvor Holst var nede 3-8, inden han igen strammede sig an. Da stillingen var 12-11 var han foran for første gang i andet sæt, men styrede herefter sikkert mod sejren, og også den samlede holdsejr.

Mikkelsen overlevede et par matchbolde, men fristen var ultrakort, så kort at damedoublen ved Natalia Koch Rohde/Mette Pulsen kun meget kort var i gang, og mens de blev afbrudt i deres første sæt, kunne de se holdkammeraterne overfalde Emil Holst i vild guld-jubel.

Koch Rohde/Poulsen nåede dog at komme med at se, da Emil Holst omgående blev løftet i guldstol og kastet i luften, hvorefter ceremonien kort efter gav det synlige bevis på, at SIF igen kunne kalde sig danmarksmeste. Dette tredje gang på bare fem år. Imponerende!

Dermed blev det som både håbet og ønsket af den afgående træner Henrik 'PK' Rohde, at han afleverede et hold i absolut top til Joachim Fischer. Depechen blev i alt fald givet videre på den bedst tænkelig måde efter to aftener, hvor SF-mandskabet trådte i karakter og, ja, spillede som et hold.

Tillykke til skovserne, og tillykke til 'PK' som trods alle odds fik afleveret en ny, gylden årgang .

