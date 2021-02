Med en holdsejr på 6-3 over Solrød Strand bevarede Skovshoved lige præcis sin placering i top fire og er dermed klar til Final 4-stævnet, hvor guldet skal forsvares. Arkivfoto: Ole Tradsborg

Send til din ven. X Artiklen: Skovserne spillede sig i Final 4 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skovserne spillede sig i Final 4

En holdsejr på 6-3 over Solrød Strand ville være lig med finalebilletter. Og det var præcis, hvad resultatet blev trods en umådelig ringe start på opgøret for SIF, der dog holdmæssigt slog til, da det gjaldt

Villabyerne - 09. februar 2021 kl. 09:17 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen

Med et ærgerligt 4-5-nederlag mod Team Skælskør-Slagelse i næstsidste spillerunde var kravet en 6-3-sejr på hjemmebane mandag aften mod Solrød Strand for en helt sikker kvalifikation til et nyt Final 4-stævne.

Det startede dog langt fra rosenrødt for skovserne, der tabte de to første kampe og derfor var under pres fra start. Først blev det til nederlag i 1. mixdouble til Joel Eipe / Mette Poulsen, der måtte se Solrød-konstellationen Lasse Mølhede / Johanna Magnusson for stærk for SIF-parret, som blev slået i to sæt (9-21, 17-21)

Og da også Sophia Grundtvig tabte i to sæt (15-21, 16-21) til Mia Blichfeldt i 1. damesingle, var det op ad bakke for SIF.

2. mixdoublen ved den spillende træner Joachim Fischer med mix-makker Sara Lundgaard gav dog SIF tro på tingene, og de stod bag første SIF-sæt på en senere skøn og minderig aften. Sættet blev vundet 21-15. Andet sæt blev dog tabt med de spejlvendte cifre 15-21, hvor gæsternes Jeppe Bay Madsen / Elisa Melgaard steppede op.

SIF-parret kom bedst ud til tredje sæt, der bl.a. blev bragt på 11-8 inden sidebyttet. Herfra kunne Fischer se sin kæreste Kati Tolmoff spille på nabobanen, hvor hun tabte første sæt. Presset steg derfor på hele holdet, men da Fischer/Lundgaard gav SIF det første holdpoint og derfor 1-2 på tavlen efter sætsejr på 21-16 i et tæt tredje sæt begyndte tingene at rulle den rigtige vej for hjemmeholdet.

Tolmoff i vital triumf Kati Tolmoff viste også rutinen, men først efter hun havde tabt første sæt. Hun vandt efter et meget tæt andet sæt, 21-18. Herfra var det rutinen, der sejrede. Sejrssporet fortsatte hun nemlig i, og ved stillingen 17-10 var kimen til sejr lagt. Den blev senere sikret med 21-14, hvor den afgørende bold blev vundet nemt, da modstanderen Frederikke Lund upresset slog bolden langt uden for banen.

Kati Tolmoffs sejr betød et nyt SIF-point og stillingen på 3-2, da Rasmus Gemke kort før den kamp havde sat den tidligere Skovshoved-spiller Emil Holst til vægs.

Gemke viste skræmmende styrke i første sæt, der blev vundet 21-4. Holst fik bedre fat i Gemke i andet sæt, der blev en mere lige affære, som stillingen 10-8 undervejs viste. Gemke kom dog tilbage på sporet, og han vandt 21-14 og dermed 2-2 i den samlede stilling.

Herregode indsatser Rasmus Kjær Pedersen i 2. herresingle fortsatte en god SIF-periode, da han vandt sin kamp i to sæt over Christoffer Elbrønd med 21-18, 21-17 og dermed 4-2 samlet inden de tre sidste kampe.

SIF-succesen fortsatte i 1. damedouble, hvor Mette Poulsen / Sara Lundgaard besejrede Elisa Melgaard / Johanna Magnusson. SIF-parret sled sig til sejr i første sæt (21-18), men vandt sikkert i andet sæt.

Til slut var det skovsernes herredoubler, der skulle i ilden, og normalt er 1. herredoublen ved Carsten Mogensen / Joachim Fischer lig med sikker sejr.

Men det kom langt fra til at gå så sikkert som forventet. Det rutinerede par mødte Lasse Mølhede / Jeppe Bay Madsen, men Mogensen/Fischer måtte på overarbejde kampen igennem, hvilket bl.a. stillingen 16-16 undervejs i første sæt indikerede. Det tippede til slut til gæsterne, der tog en flot sætsejr på 18-21.

Dramaet i holdkampen levede nu i bedste velgående, mens 2. herredoublen ved Joel Eipe / Rasmus Kjær Pedersen skulle i kamp mod Solrød Strands Emil Holst / Rasmus Prasz Espersen.

SIF's sidste esser blev bragt i spil kort før Mogensen/Fischers andet sæt. Eipe/Kjær cruisede sig til sejr i første sæt på 21-10, og det ansporede nok Mogensen/Fischer, der lavede et stort comeback i andet sæt, der blev vundet sikkert via 21-12. I tredje sæt var den aldrende topduo dog i store problemer, men da det virkelig gjaldt, fandt de vinderformlen frem og vandt 21-15.

Så gjorde det mindre, at Eipe/Kjær tabte deres to sidste sæt og dermed kampen. Holdkampen sluttede derfor med det ønskede og håbede 6-3-resultat, og skovserne bookede derfor lige netop Final 4-billetterne.

SIF er derfor nu klar til at skulle forsvare guldet fra sidste år.

relaterede artikler

GBK tog første sejr, mens SIF også sled sig til en smal sejr 08. december 2020 kl. 19:33