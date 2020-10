Sebastian Elvang var med sine to mål medvirkende i SIF-comebacket, der desværre ikke rakte til point, da AB scorede til 3-2 i overtiden. Arkivfoto: Ole Tradsborg

Skovserne mistede point i overtiden

SIF leverede et glimrende, men nyttesløst comeback, da det på Gladsaxe Stadion endte med et ærgerligt nederlag på 2-3 til AB

Skovshoved skulle følge op på forrige uges fine uafgjorte resultat ude mod Brønshøj. Og inden for en meget overkommelig radius af netop Tingbjerg Idrætspark, hvor Brønshøj hører hjemme, var udebanen igen i randområdet af Utterslev Mose, denne gang Gladsaxe Stadion.

Her kom værterne fra AB blæsende fra start, og efter 10 minutters spil var skovserne bagud. De kom endnu mere bagud, da det efter den halve time blev 2-0 til AB, og så var det i den grad op ad bakke for Claus Larsens tropper.

Han gjorde det et kvarter senere til 2-2, da han på et - lidt heldigt - dømt straffe udlignede scoren.

SIF havde ikke et reelt modsvar ud over at hive en række store gule kort til sig, nogle torskedumme, andre regulære 'professionelle'.