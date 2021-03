Skovserne har holdet klar til foråret

Efter en større 'udrensning' har Skovshoved stille og roligt fået hevet forstærkninger til sig. Holdet ser derfor ud til at være klar til kamp lørdag, hvor sæsonen genoptages

Yderligere et par ansigter kommer til fra 'overskudslageret' i Brønshøj, hvor de to angribere Adil Guendouri og Rasmus Zink er klar til at trække i den blå SIF-bluse.