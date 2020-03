Skovsalon om Sukkerchok med Kristian Ditlev Jensen

Næste onsdag den 11. marts inviteret Piil & co. til et betalt middagsarrangement i rækken af skovsaloner - denne aften med Kristian Ditlev Jensen som gæst

Kristian Ditlev Jensen præsenterer til romanen ‘Sukkerchok’. En bog, som er fuld af overraskende tips, ideer og life hacks til dig som lige har fået konstateret sukkersyge.Vidste du, at popcorn er et fuldkornsprodukt?, At diabetikere hellere skal spise foie gras end hvidt brød, og at en magelig spadseretur er en af de absolut sundeste motionsformer?

Chokolade-dessert

Fra at være indlæggelsesparat spiste og drak for­fatteren sig ud af sin sukkersyge. Ikke ved at undgå alt det lækre, men tværtimod ved at spise sådan, som man gjorde i gamle dage. Det er først nu, at forskningen er ved at få hold på, at folk med sukkersyge faktisk skal spise på en radikalt anderledes måde, end man har troet tidligere — en måde, som de fleste sjovt nok ofte tror er usund.

Til arrangementet vil vi servere en dejlig varm vinterret med et tilhørende glas vin.– derefter Oialla chokolade og kaffe.