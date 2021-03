Skolerne åbner på halvtid efter påske: Vi er super glade

Plan for genåbning

Fra 6. april kan 5.-8. klasser vende tilbage med 50 procent fysisk fremmøde, hvilket vil sige hver anden uge. Det samme gælder for ungdomsuddannelser og voksenuddannelser. På de videregående uddannelser kan afgangsstuderende med mange praksiselementer også få lov at vende tilbage på halv tid. De resterende studerende får kun lov at vende tilbage på 20 procent.Coronapasset bliver indført, som skal vise, om borgeren er færdigvaccineret, har overstået infektion eller er testet negativ indenfor 72 timer af enten PCR- eller lyntest. Med et coronapas kan man fra 6. april gå til frisøren, massør og tattovør.13. april åbner mindre storcentre og stormagasiner på under 15.000 kvadratmeter.21. april åbnes - med coronapas - udendørsservering på restauranter, cafeer, kunsthaller og lignende.6. maj åbnes der med coronapas for indendørs servering på restauranter og cafeer. Dette gælder også for konferencer, spillesteder, teatre, og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter.21. maj må øvrige foreningsaktiviteter, forlystelsesparkers inde-faciliteter og aften- og daghøjskoler åbne.Kilde: dr.dk