I denne uge kan skolepatruljerne i Gentofte se frem til at få et klap på skulderen og måske en varm kop kakao.

Skolepatruljerne hyldes i januars rusk

Med kampagnen ”Den Sureste Uge” opfordres alle til at rose og forkæle skolepatruljerne for deres indsats

"Deres indsats er med til at højne trafiksikkerheden ved skolerne, og det er både vi i Nordsjællands Politi og de nordsjællandske kommuner meget taknemmelige for," fortæller politikommissær Kenneth Grønberg fra Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Her vil både politi og vejmyndigheder tage ud og møde skolepatruljeeleverne blandt andet her i Gentofte Kommune.

Det skal skolepatruljerne hyldes for, mener de nordsjællandske kommuner, Nordsjællands Politi, Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring, som i denne uge kører kampagnen 'Den Sureste Uge'.

Deres refleksveste lyser gult i januarmorgenernes mørke, når de står klar derude i regn, blæst og kulde for at lede andre børn sikkert over vejen.

Glade hjælpere

I en undersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring har gennemført blandt 2.854 skolepatruljeelever, siger næsten ni ud af ti, at de er glade for at være skolepatrulje, og at det, der betyder allermest for dem, er, at de har hjulpet andre i trafikken.

Desuden siger over halvdelen af eleverne, at de er blevet mere ansvarsbevidste og bedre til at passe på sig selv i trafikken, fordi de er med i en skolepatrulje.

Samtidig siger 36 procent af de adspurgte elever, at de er blevet bedre til at stå tidligt op om morgenen på grund af deres arbejde i skolepatruljen.