Skolechef til familier i risiko-gruppen: Ingen skal være utrygge

De yngste børn er igen i skole og daginstitution trods corona-epidemien. Men for forældre i risikogruppen kan det være svært at sende sine børn afsted

”Så jeg er bange for at blive smittet med corona-virussen. Som enlig mor til to piger, en fireårig og en niårig i 2. klasse, er jeg altså lidt bekymret for, om pigerne kan komme hjem med smitte.”

Glade piger

Det er ellers gået godt med at komme tilbage i daginstitution og skole for Nikoles pigers vedkommende.

Den yngste passes hver anden dag i sin institution og den store går på Gentofte Skole, hvor de mandag, onsdag og fredag er ude i skoven ved Charlottenlund Fort:

”Pigerne er glade for at komme tilbage. Det har været lidt hårdt for dem ikke at måtte ret meget. De forstår ikke helt alvoren, men ved godt, at det er en virus, man skal passe på og holde afstand,” fortæller hun:

”Men jeg synes måske genåbningen går lidt hurtigt i de her dage: Jeg er selv uddannet farmakonom og ved, at virus kan mutere. Det kan godt være et farligt spil, vi er i gang med, med denne her genåbning,” siger Nikole Cecilia Kastrup:

”Jeg har stillet mig selv spørgsmålet om, hvorvidt vi som forældre faktisk har mulighed for at bestemme, om et barn skal i skole?”

Det vil vi som lokalavis gerne undersøge, så vi stillede følgende spørgsmål til Gentofte Kommune:

Skal børn i skole jf. den danske skolepligt, nu hvor skolerne er åbne efter nedlukningen, eller vil man i Gentofte Kommune se igennem fingre med det, hvis syge forældre vælger at holderes deres barn eller børn hjemme af frygt for smitte?