Skolechef: Vi skal allesammen gøre en ekstra indsats

"Det positive er, at skolelederne er ved at være rutineret i hurtige omstillinger," siger han.

Eleverne måtte heller ikke synge i musik eller have idræt med kropskontakt. I pause og frikvarterer skulle der også være en markant opdeling af klasserne, hvilket betød, at flere skoler måtte tænke i forskudte frikvarterer eller opdelte områder.

Nemmere med færre elever

Restriktionerne gælder stadig for de resterende elever på skolen. Men med hjemsendelsen af de ældre elever, bliver det nu langt nemmere for skolerne at overholde afstanden mellem klasserne, fortælle Hans Andresen, som understreger, at det foreløbig kun drejer sig om otte dage.