Skolebørn får laboratorium til digital dannelse

Snart kan Byens Hus invitere de ældste skoleelever til at udforske 3D printere og laserskærere i et spritnyt digitalt laboratorium for 8 millioner kroner fra VILLUM FONDEN

Villabyerne - 24. januar 2020

Byens Hus kommer nu til at danne ramme om et nyt "makerspace", et lærings-laboratorium, der skal give folkeskolens ældste klasser og unge fra kommunen mulighed for i fritiden at styrke deres digitale kompetencer. Det skriver Gentofte Kommune i en pressemeddelelse. Og formanden for Skoleudvalget, den konservative Pia Nyring, er glad for nyheden om, at VILLUM FONDEN har givet penge til projektet, hvor flere parter omkring skolerne skal samarbejde om at give de store skoleelever digital dannelse i Byens Hus:

Værktøj og etik "Det er fantastisk, at vi med VILLUM FONDEN's donation nu kan skabe nye og helt unikke muligheder for vores udskolingselever," siger Pia Nyring, der også glæder sig over, at kulturhuset på Hellerupvej på denne måde kan blive samlingspunkt for skoler, foreninger og virksomheder: "Vi skal have nogle unge mennesker, der kan finde ud af at bruge computeren som værktøj – og de skal også kunne finde ud af, hvordan vi agerer i en digital verden i forhold til at tage stilling til etiske og moralske spørgsmål. Den digitale dannelse er så vigtig i dag."

Prototyper Pengene fra VILLUM FONDEN kommer til Gentofte over fem år og skal forvaltes i kommunen af forvaltningen på skoleområdet, og ifølge skoleudvalgsformand Pia Nyring er der nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal stå for aktiviteter og indretning af rummene med 3D printere, laser skærere, små robotter og computere. Gentofte Kommune oplyser, at det foreløbig er planen, at eleverne i stueetagen skal kunne bruge det tekniske udstyr til at lave prototyper, afprøve deres idéer og materialisere designs. Mens de i medie-rummet på førstesalen skal kunne optage film og lyd og arbejde med kommunikation af deres arbejde. Alle rum skabes i samarbejde med skolerne, og fra næste skoleår kan lærere i udskolingen komme med deres elever og forløb og udnytte faciliteterne, oplyser Gentofte Kommune.

Lærerne skal også dannes Som det fremgår af VILLUM FONDEN's hjemmeside, skal eleverne lære at bruge, skabe, forstå og forholde sig kritisk og nysgerrigt til digitale teknologier, så de kan handle konstruktivt og ansvarligt i en digitaliseret verden. Og laboratoriet er langt fra kun til dannelse af eleverne: "Vi støtter i høj grad kompetenceudvikling af undervisere, vejledere og ledere, så lærerne kan facilitere udvikling af undervisningsforløb, hvor elever arbejder praktisk og konkret med materialekendskab, teknologier, digitale værktøjer i design af løsninger på virkelighedsnære problemer," skriver VILLUM FONDEN.

Alle kommuner kan søge om penge til makerspace Det er VILLUM FONDEN's intention, at læringslaboratoriet skal være en del af hverdagen i alle landets kommuner, hvorfor fonden opfordrer alle landet kommuner til at søge penge. Det er VILLUM FONDEN's intention, at læringslaboratoriet skal være en del af hverdagen i alle landets kommuner, hvorfor fonden opfordrer alle landet kommuner til at søge penge. Sociale kredsløb Der er i forvejen et stort fokus i Gentofte på skoleindsatser, der har fokus på at forberede eleverne til fremtidens udfordringer - ikke mindst den digitale dannelse. For eksempel arbejder man på skoler i Gentofte med principper som 'Synlig Læring' og 'Compassionate Systems Thinking', som i grove træk handler om at nedbryde silotænkning og at skabe løsninger på problemer, der giver plads til mennesker, så de ikke rammes af afmagt eller fortvivlelse. Med andre ord at forstå, hvordan ting er forbundet i komplekse økologiske og sociale kredsløb. 'Synlig Læring', som har været fokusområde på folkeskolerne i Gentofte de sidste fem år, forklarer Pia Nyring, der også er rektor på Øregård Gymnasium, som et læringsprincip, hvor man i undervisningen har fokus på den eksakte virkning af din undervisning: "Det kan man for eksempel gøre ved at give eleverne "formativ feedback", hvor man som vejleder spørger dem: - Hvad er så dit næste skridt i forbindelse med en opgaveløsning, og hvad skal overvejes næste gang."