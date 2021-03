Se billedserie Gentoftes kommunalbestyrelse har besluttet at udvide udskolingstilbuddet. I første omgang med en ny årgang på Maglegårdsskolen.

Send til din ven. X Artiklen: Skole kombinerer lektier og fodbold med stor succes: Nu udbredes konceptet på endnu en skole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skole kombinerer lektier og fodbold med stor succes: Nu udbredes konceptet på endnu en skole

Et særligt udskolingstilbud har været en så stor succes, at en ny årgang starter på Maglegårdsskolen

Villabyerne - 29. marts 2021 kl. 11:16 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Fodbold Fulton bygger på en overbevisning om, at alle elever kan finde glæde i skoledagen og blive fagligt dygtigere, hvis skoledagen tager udgangspunkt i noget, som eleverne brænder for. I dette tilfælde fodbold.

I knap otte år har Gentofte Kommune haft udskolingstilbuddet Fodbold Fulton på Bakkegårdsskolen, der er målrettet elever, for hvem skole og lektier til tider har været svært. Modellen har vist sig at være med til at fastholde elever med skolemæssige udfordringer og har været med til at øge deres muligheder for et videre uddannelsesforløb efter folkeskolen. Med den succes bag sig har Gentofte Kommune nu besluttet at udvide tilbuddet til en af de nye 7. klasser, der starter på Maglegårdsskolen efter sommerferien.

Formand for Skoleudvalget, Pia Nyring (K) er godt tilfreds med, at der starter en ny Fodbold Fulton-klasse op.

"Gentofte Kommunes vision på skoleområdet bygger blandt andet på, at strukturer og organisation tilpasses, så de til enhver tid fremmer børn og unges lærnig. Det er vores nuværende Fodbold Fulton- klasse et fremragende bevis på. I årevis har den hjulpet og motiveret elever, så de er godt rustet fagligt og personligt, når de forlader folkeskolen," siger hun.

Plads til forskelligheder Merete Bruhn Malmberg har haft en søn i Fulton-klassen på Bakkegårdsskolen, som i dag går i 2.g.

"Alle elever i klassen blev mødt med respekt for deres forskelligheder. De var ikke i tvivl om, at de hver især havde en stor positiv betydning for holdet og for fællesskabet. Helt naturligt var der også den største respekt den anden vej. På Akademiet Fodbold Fulton er der en ånd, hvor faglighed og sociale dannelse går hånd i hånd. Her formår man at skabe unge mandfolk, som både bidrager til fællesskaber, tager ansvar og som ikke står tilbage i forhold til faglig læring og i forhold til kaste sig ud i nye udfordringer," siger hun.

Fulton handler ikke om elitefodbold, men om elevernes glæde ved sporten. Der stilles ingen krav om særlige evener på banen. Kun at fodbold og fællesskabet skal motivere den enkelte elev til at møde i skole hver dag.

Tre lærere i alle tre år Det særlige ved Fulton-klassen er, at det er de samme tre lærere, der både træner i fodbold og underviser i fagene igennem alle tre år. På den måde opstår en tæt relation elever og lærere imellem, hvilket styrker muligheden for at understøtte eleverne på den mest optimale måde.

Det tre-årige udskolingforløb er indtil videre blevet gennemført to gange på Bakkegårdsskolen. Og netop nu er tredje hold i gang med de sidste måneder af 8. klasse. Efter sommerferien får de følgeskab af den nye 7. klasse på Maglegårdsskolen. Det ser skoleleder på Maglegårdsskolen Niels Munch-Andersen frem til.

"Vi har fulgt succesen fra sidelinjen og tøvede ikke med at sige ja, da vi fik tilbuddet. Det passer rigtig godt ind hos os, fordi vi i forvejen har en stærk tro på, at det handler om at finde den enkelte elevs mest naturlige vej til læring for at få eleven til at trives og udvikle sig. Fodbold er i den sammenhæng en oplagt vej, og vi glæder os til at komme i gang," siger han.

Der er informationsaften mandag 12. april kl. 17 på Maglegårdsskolen. Herefter inviteres til prøvedag mandag 26. april kl. 9-14 i HIK, og endelig rundes processen af med personlige samtaler med de enkelte forældre og deres forældre.

Læs mere om Fodbold Fulton på www.fodboldfulton.info