Skøn i Jægersborg

På Smakkegårdsvej er åbnet en ny skønhedssalon SK Beauty, hvor du både kan få ordnet hud, hår, vipper og negle

Villabyerne - 06. juni 2020 kl. 07:45 Af Signe Steffensen

Da Shokhan Koder sammen med Shato Karem besluttede sig for at åbne deres egen skønhedssalon, så var de rundt at se på en række forskellige lejemål, før de faldt for det lille torv på Smakkegårdsvej.

Og da de to kvinder deler initialer skulle navnet på forretningen selvfølgelig være SK Beauty.

Det står nu med svungne bogstaver i guld på facaden og går igen på det speciallavede tapet i salonen.

Shokhan Koder har mere end 15 års erfaring som frisør. Hun er oprindeligt udlært fra ChaChaCha på Frederiksberg og har siden arbejdet i flere forskellige saloner.

Sammen med Shato Karem har hun længe drømt om at åbne sit eget, og nu skulle det være. At der så kom en coronakrise ind over, var en udfordring, de måtte tage med.

Forretningen på Smakkegårdsvej 173 har også tidligere været frisørsalon, men er blevet totalt renoveret i forbindelse med overtagelsen og har blandt andet fået helt nye gulve.

"Der har været en del problemer og forsinkelser i forhold til levering, og rigtig meget mailkorrespondance, men vi er ved at være i mål nu," siger Shokhan Koder. De åbnede for lidt over en uge siden og glæder sig til, at kunderne for alvor får øjnene op for, at man her virkelig har mulighed for at forkæle sig selv.

Shato Karem er uddannet vippe- og negletekniker og udfører også ansigtsbehandlinger. Hun benytter sig af Cosmaderm-produkter, og de kan også købes i salonen. Det samme kan hårplejeprodukterne, der er fra Olaplex.

I forretningen er der også blevet plads til lidt boliginteriør og smykker. Det er en fælles veninde, der er indehaver af webshoppen Divisionist by Tobati, der har fået lov til at bruge salonen som en form for showroom.

SK Beauty

Smakkegårdsvej 173

Tlf. 6161 9049