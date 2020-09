Skatten stiger i Gentofte - men det er uvist hvor meget

Mon ikke en del borgere i Gentofte bliver nødt til at regne lidt på deres budgetter, når det står klart, hvor meget skatten stiger? Modelfoto: AdobeStock

Skatten stiger i Gentofte, så meget ligger fast, men den endelige procentsats afhænger af, om Gentofte Kommune får lov til at opkræve det fulde beløb, der mangler i kassen, uden at skulle betale strafafgift til staten

Villabyerne - 02. september 2020 kl. 09:14 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgerne i Gentofte må ruste sig til at betale en højere kommuneskat. I 13 år har de ellers været vant til, at skatten blev holdt i ro, men det er slut nu.

Hvor meget skatten helt præcist stiger med - hvor mange penge, den enkelte husstand får trukket ud af husholdningen i næste års regnskab - er det endnu for tidligt at sige noget begavet om.

Det afhænger nemlig 100 procent af den ansøgning fra Gentofte Kommune (og 11 andre kommuner), som Social- og Indenrigsministeriet i øjeblikket arbejder med et svar på. Forklaring følger lidt senere.

I den forgangne uge stod det klart, at 15 kommuner gør brug af rammen til skatteforhøjelser som en direkte følge af den udligningsreform, regeringen og et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog i foråret.

15 kommuner - heriblandt Gentofte - har altså vedtaget, at de ønsker at opkræve de penge, de skal betale i ekstra udligning. Og det får de lov til uden problemer.

Gentofte Kommune skal over de næste fem år betale 164 millioner kr. mere i udligning, heraf skal de i 2021 betale 33 millioner kr. mere, derfor går Gentofte Kommune her og nu efter at sætte skatten op, så den indhenter 32,8 millioner kr.

Samlet set svarer de 15 kommuners beslutning om at sætte skatten op til skatteindtægter i 2021 for 236 millioner kroner. Regeringen har besluttet, at de 98 kommuner i alt samlet må sætte skatten op med 430 millioner kr. i 2021, derfor er der altså stadig en restramme på 194 millioner kr., som kommunerne lovligt kan hente ved en skatteforøgelse.

De penge har 12 kommuner, heriblandt Gentofte Kommune, lagt billet ind på. De 12 kommuner har formelt søgt om at få lov til at sætte skatten op uden for de tildelte rammer, og de ansøgninger er Social- og Indenrigsministeriet i gang med at behandle.

Skatterabat eller ej Når Gentofte Kommune ønsker at lægge billet ind på en yderligere skattestigning, så hænger det sammen med, at udligningsreformen har betydet, at Gentofte Kommune bl.a. står til at miste 153 millioner kr. i mistet kompensation for udlændinges uddannelseskriterier og 7 millioner kr. i mistet kompensation for ændret registrering af ældreudgifter.

Det er de 160 millioner kr., penge, der altså kommer til at mangle i kommunekassen, som Gentofte Kommune også håber at få lov til at hente ved en skatteforøgelse, vel at mærke uden, at det udløser en straffeafgift til staten.

Hvis Gentofte Kommune ikke får den tilladelse, så vil den være nødsaget til at sætte skatten endnu mere op, for pengene vil stadig mangle, men så vil der også skulle medregnes en straffeafgift til staten.

Social- og Indenrigsministeriet har lovet et svar til de 12 kommuner i begyndelsen af september.

En af grundene til, at det haster, er, at kommunerne senest skal have vedtaget deres budgetter for 2021 den 15. oktober 2020.

Villabyerne har bedt Gentofte Kommune om at regne på de konkrete skattestigninger i de to mulige scenarier, men det har ikke været muligt at få de tal. Gentofte Kommune ønsker at afvente svaret på ansøgningen.