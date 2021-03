Skatepark er nu åben igen

Efter dialog med repræsentanter for det lokale skatemiljø og Nordsjællands Politi har Gentofte Kommune besluttet at genåbne skateparken.

Indtil videre åbnes kun det udendørs areal, der opdeles i to zoner for at give plads til flere. Forsamlingsforbuddet på maksimalt fem personer i hver zone gælder fortsat, og kommunen opfordrer derfor til, at man er opmærksom på at holde afstand.