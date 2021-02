Se billedserie Tre unge mænd er ved at pakke testcentret bag Charlottenlund Station ned. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Skandaleramt leverandør stopper omgående: Testcenter er nu lukket

Efter sønderlemmende kritik er samarbejdet mellem Charlottenlund Lægehus Medicals Nordic og SOS International ophørt, og borgere vil nu gå forgæves, hvis de tropper op bag Charlottenlund Station

Villabyerne - 08. februar 2021 kl. 11:00 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Imens sneen fyger om dem, forsøger tre unge mænd på 18-19 år at pille det store blå banner ned, som har reklameret for kviktest og svar på 15 minutter på pladsen bag Charlottenlund Station. Mandag morgen har de fået til opgave at pakke testcentret ned.

For et par dage siden valfartede borgere og medarbejdere i Gentofte Kommune dagligt til kviktestcenteret, hvor Charlottenlund Lægehus Medicals Nordic havde opstillet telte og vogne for at foretage kviklyntest. Og som underleverandør for SOS International fik de endnu mere travlt, da de skulle være med til fra 1. februar at levere en kapacitet på 83.000 lyntest hver dag til borgere og offentligt ansatte over det meste af landet.

Men for to uger siden blev der løsnet i de hvide teltes snore og afsløret problematiske forhold. En tidligere ansat kritiserede i B.T., hvordan personfølsomme oplysninger i form af navne, cpr-numre og positive svar blev delt i en fælles WhatsApp-gruppe.

Medicals Nordic forsvarede, at de ikke vidste, at det udgjorde en datasikkerhedsbrist og ville stoppe den praksis øjeblikkeligt. Men der gik ikke længe før en ny skandale så dagens lys. I Politiken kunne medarbejdere berette om, at der blev sparet på podernes handsker og sprit. Poderne berettede om, at de ikke behøvede at skifte engangshandsker mellem hver patient, og at kontaktflader og prøverum sjældent blev sprittet af.

På Medicals Nordics hjemmeside står der, at "testen foretages ved næsepodning af kvalificeret og uddannet personale", men medarbejdere har overfor Politiken fortalt, at de alle blev sat i gang med at pode patienter efter en oplæring omkring næsepodning, håndtering af tests, hygiejneforhold og teori, der varede mellem 15 og 40 minutter.

Opsagt samarbejdet Regionerne har nu fået nok og opsagt samarbejdet, da man ikke længere har tillid til, at "SOS International med underleverandøren Medical Nordic kan opfylde kontrakt- og sundhedsfaglige retningslinjer," skriver dr.dk.

Det betyder, at Medicals Nordic har lukket alle deres testcentre i landet. På deres hjemmeside står der i dag: "Medical Nordics tilbyder ikke længere gratis Covid-19 tests, da samarbejdet med SOS International er ophørt. Vi har derfor lukket vores testcentre i de forskellige regioner. Vi henviser til regionernes hjemmesider, hvor du kan finde oplysninger om nærmeste testcenter."

Med Medicals Nordics som deres primære underleverandør havde SOS International aftaler med Region Midtjylland, Region Sjælland, Region Nordjylland og Region Hovedstaden. I de fire regioner er der lavet midlertidig aftale med Falck, der overtager ansvaret for lyntest i løbet af den kommende uge. I Region Syddanmark er det virksomheden Carelink, der står for lyntest.

"Regionerne er på vegne af borgerne dybt skuffede over, at SOS International svigter sine forpligtelser," siger Anders Kjærulff, koncerndirektør i Region Midtjylland til dr.dk.

SOS International vil fortsætte med at teste i opsigelsesperioden i Region Hovedstaden, men underleverandøren Medicals Nordic stopper omgående.

Villabyerne har i dag forsøgt at få en kommentar fra Medicals Nordic, men har endnu ikke hørt fra dem.

Atter test i Gentoftehallen Gentofte Kommune skriver på deres hjemmeside, at mandag rykker regionens testhold atter ind i Gentoftehallen, hvor man i hele uge 6 kan blive testet for corona. Teststedet holder åbent mandag til søndag hver dag kl. 10-16. Tidsbestilling er ikke nødvendig, men man skal huske sundhedskort og mundbind. Testen er en pcr-test, der foretages ved et skrab fra svælget.

