Region Hovedstaden gransker Charlottenlund Lægehus efter afsløringer af, at de har faktureret region for ofte formålsløse mails om testsvar på sundhed.dk. De opfordrer til, at man som patient tjekker sin journal. Foto: thodonal - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Skandaleramt lægehus granskes af regionen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skandaleramt lægehus granskes af regionen

Region Hovedstaden opfordrer alle til at tjekke deres journal på sundhed.dk og informere regionen om det, hvis de opdager forkerte registreringer

Villabyerne - 10. marts 2021 kl. 06:54 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Dagbladet Politiken har i en række artikler afsløret, at Charlottenlund Lægehus var blandt de flittigste til at fakturere regionen, hver gang de sendte et negativt coronasvar til de af deres patienter, der havde ladet sig teste.

Tal fra Danske Regioner viste, at praktiserende læger mellem juni og december 2020 opkrævede over 25 millioner kroner af regionerne for at give patienter oftest formåls­løse svar på coronatests, fordi patienterne selv så let som ingenting kunne tjekke svaret på deres prøve på sundhed.dk.

I optællingen af den corona-relaterede ydelseskode 4484 tegnede Charlottenlund Lægehus sig for 8.800 ydelser, hvilket gav dem en indtægt på 405.000 kroner.

Over for Politiken afviste praktiserende læge og medejer af Charlottenlund Lægehus, Teit Reuther, alle anklager om overfakturering.

"Vi overfakturerer ikke, men vi kan ligesom andre lægeklinikker have fortolket ydelseskode 4484 på en anden måde end regionerne," sagde han.

Vred patient

Villabyerne er blevet kontaktet af en vred kvinde, som er patient hos Charlottenlund Lægehus, men som ikke længere ønsker at være det. Kvinden, der ønsker at være anonym, har opdaget, at det kostede Region Hovedstaden 146 kroner, da hun i november blev orienteret om, at der var mulighed for at lade sig teste i det daværende testcenter ved Charlottenlund Station, Medicals Nordic, som blev drevet af Charlottenlund Lægehus.

Villabyerne har henvendt sig til Region Hovedstaden for at spørge til den granskning af forskellige former for overfakturering, som regionen iværksatte efter Politikens afsløringer.

"Undersøgelsen er meget omfattende og er stadig i proces. Undersøgelsen omfatter indtil videre gennemgang af kontrolstatistik med henblik på at identificere afvigende afregningsmønstre, individuel opfølgning på konkrete borgerhenvendelser, analyse af lægehusets omsætning og udvikling og gennemgang af udvalgte journalnotater," skriver direktør i Center for sundhed i Region Hovedstaden, Anne Skriver Andersen, til Villabyerne.

Hvordan vil Region Hovedstaden betegne den fremgangsmåde, som Charlottenlund Lægehus har benyttet sig af?

"Regionen kan ikke udtale sig i den konkrete sag, mens undersøgelsen pågår. Det skal dog understreges, at regionen altid tager anklager om misbrug af overenskomstens ydelser meget alvorligt. Det er altid en alvorlig sag, hvis der rejses mistanke om, at afregning ikke sker som aftalt i overenskomsten. Overenskomstsystemet bygger på, at regionerne har tillid til, at lægerne ikke snyder, og at patienterne behandles korrekt. I denne sag har regionen naturligvis også igangsat en undersøgelse af de konkrete borgerhenvendelser samt ydelsesmønstret i lægehuset."

Hvad skal borgerne gøre, hvis de har mistanke om snyd?

"Hvis regionerne skal opdage og bevise økonomisk snyd, kræver det, at patienter tjekker deres journal på sundhed.dk og gør regionen opmærksomme, hvis de opdager forkerte registreringer. Det kræver et større detektivarbejde at bevise, at der er tale om snyd, og det kræver, at patienterne klager. Derfor vil jeg meget gerne opfordre patienter, som mener, at der er registreret forkerte konsultationer i deres navn, til at kontakte regionen på csu@regionh.dk," siger Anne Skriver Andersen.

Må ikke udtale sig

Villabyerne har også spurgt, hvilke skridt Region Hovedstaden overvejer at tage over for Charlottenlund Lægehus - herunder om en politianmeldelse kan komme på tale.

"Hvis der er sket fejlfaktureringer mv. så vil det blive adresseret og efter omstændighederne også sanktioneret. Regionen udtaler sig dog generelt ikke om pågående sager om konkrete læger og herunder heller ikke om, hvorvidt der foretages politianmeldelse. Punkter behandlet på den lukkede del af dagsorden i samarbejdsudvalgene er fortrolige, hvorfor vi ikke kan udtale os yderligere herom," svarer Anne Skriver Andersen, direktør i Center for Sundhed i Region Hovedstaden.

Hvor mange henvendelser har I fået i forhold til Charlottenlund Lægehus?

"Region Hovedstaden har i 2021 modtaget 16 henvendelser fra patienter, som mente, at Charlottenlund Lægehus fejlagtigt havde faktureret regionen for ydelser, de ikke havde modtaget. Borgerne havde været inde på sundhed.dk og opdaget uoverensstemmelsen. Hvad angår tidligere år har Region Hovedstaden modtaget i alt to henvendelser fra borgere."

Har sagerne ført til et øget pres fra folk, der er patienter hos Charlottenlund Lægehus og som nu ønsker at få en ny læge?

"Regionen kan kun se det samlede antal patienter, der er tilmeldt hos hver praktiserende læge. Det tal har ikke ændret sig nævneværdigt," siger Anne Skriver Andersen.

Ifølge Region Hovedstaden har Charlottenlund Lægehus pr. 5. marts 2021 11.035 sikrede tilmeldt praksis. Der har været lukket for patienttilgang siden 1. december 2020.