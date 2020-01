Skandaleombrust hjerneforsker holder foredrag om cannabis

Domme for underslæb, dokumentfalsk, videnskabelig uredelighed og falske anklager har tilsyneladende ikke svækket den forhenværende hjerneforsker Milena Penkowas troværdighed hos alle.

Der er i hvert fald meldt udsolgt til et foredrag, hun holder den 23. januar kl. 19-21 i Byens Hus på Hellerupvej 24.

Foredraget 'Cannabis som medicin med Milena Penkowa' er arrangeret af Selskabet for Psykisk Forskning og er ifølge arrangøren "rendyrket vidensdeling baseret på medicinsk forskning":

"Milena Penkowa forklarer på en let forståelig måde, hvordan og hvorfor cannabis og især cannabinoidet CBD virker som medicin imod en række sygdomme, smerter, sindslidelser og cancer. Undervejs lærer du 'kroppens eget cannabis' (det endocannabinoide system) at kende, og du får forklaret, hvordan de forskellige indholdsstoffer i cannabis (cannabinoider) virker på hjernen, sindet og immunsystemet," hedder det i arrangørens foromtale af foredraget, et foredrag, som Milena Penkowa tidligere har rejst rundt i hele landet med. I øvrigt med samme tekst som forlæg.

"Mange tror, at cannabis handler om at blive skæv, men CBD gør dig ikke skæv og er ikke euforiserende - det er derimod cannabinoidet THC, men det er en helt anden sag. Foredraget lærer dig om brugen af cannabis inklusiv hvordan du bruger det bedst som medicin - herunder hvordan du kan booste effekten af medicinsk cannabis med de rette fødevarer og kosttilskud. Du lærer også hvilke kosttilskud og faldgruber, du skal undgå, hvis du vil have allermest ud af din cannabis som medicin," hedder det videre i foromtalen.

I forbindelse med Milena Penkowas foredragsvirksomhed har en række læger tidligere advaret om, at der mangler viden om både virkninger og bivirkninger ved medicinsk cannabis.

"Cannabis er således udråbt til at være et nyt vidundermiddel, som hjælper på næsten alt. Det er vi ikke enige i. For læger, der bliver bedt om at udskrive medicinsk cannabis, er lovgivningen meget problematisk. Dels fordi der ikke findes ret meget forskning, som beskriver cannabis' effekter og bivirkninger, og dels fordi politikerne har valgt, at cannabis skal frigives som medicin, uden de forudgående undersøgelser som man kræver, når der skal ny medicin på markedet. Undersøgelser, der netop kræves for at sikre patienterne mod uventede eller ukendte bivirkninger, samt hvordan det virker sammen med anden medicin," udtalte en række nordjyske læger til Lokalavisen Norddjurs, da Milena Penkowa gæstede Grenå med samme foredrag.