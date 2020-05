Artiklen: Skal du være med til at rydde op i naturen på lørdag?

Lørdag kan du være med til at befri Gentoftes grønne områder for cigaretskod og plastikposer

‘Ren By, Ren Natur, Rent Hav’ initiativet, finder sted lørdag 9. maj fra kl. 10. Hank op i familie, venner og bekendte fra nærmiljøet og stå sammen om at rydde op i naturen.

Hvad skal jeg gøre OVERHOLD COVID19 REGLERNE omkring større forsamlinger og om at holde afstand

PAS PÅ JER SELV ved at bære handsker og masker/mundbind og medbringe håndsprit, gribetang og affaldsposer

TAG BILLEDER af alt det affald I indsamler og ’post’ det meget gerne på LINK Environmental Ambassadors, Danmarks Mindste Forsamlingshus og Dråben i Havet GØR en Forskel’s Facebook sider

INDRAPPORTÉR hvor mange kilo affald I har indsamlet og i hvilken by/kommune på Facebook siden #skridtogskrald – således at jeres indsats bliver medregnet i den nationale statistik!!

Hvor & Hvornår

Lørdag 9. maj fra kl. 10

Du/I kan starte, hvor I har lyst, slutte hvor I har lyst og samle så meget eller lidt affald, I har lyst til – men sørg for at efterlade det opsamlede affald enten i egne private affaldsspande eller ved en af de to ’affalds-møde-stationer’ nedenfor

Ved de to affalds-møde-stationer vil der også være mulighed for at låne en gribetang, så længe lager haves



Søtoften 11, Gentofte

nær Gentofte Sø

kl. 10-15

Danmarks Mindste Forsamlingshus

ved den lille pavillon på østsiden af Charlottenlund Station

Kl. 10-13