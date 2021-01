Skæv bilist havde hash i bilen

På en parkeringsplads ved Lagergårdsvej i Gentofte standsede en patrulje fra Nordsjællands Politi klokken 19.55 en 20-årig mandlig bilist. Her viste et narkometer, at han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer, og han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel. Han blev også sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer, da han ved visitation blev fundet i besiddelse af en mindre mængde skunk, skriver politiet i sin døgnrapport.