Sikkerhedseksperten, der forudså coronaens konsekvenser: Hvad er din plan, når krisen rammer?

Måneder før corona lukkede landet ned, opfordrede Gentofte-borger og sikkerhedsekspert Susanne Skov Diemer til, at man lukkede for flyruter fra Kina. Dengang blev hun kaldt dommedagsprofet. I dag vil nogle nok mene, at man skulle have lyttet

23. oktober 2020

Det kræver kun et enkelt forkert klik fra en medarbejder i elforsyningen for at åbne bagdøren til en hacker, der i ugevis kan bevæge sig uhindret rundt i systemerne for at forberede et lammende it-angreb.

En tilfældig mandag går strømmen. Du står måske på dit arbejde og kigger ud på gaden. De andre bygninger er også henlagt i mørke. Du tager din telefon, men den er død. Du går ud på gaden for at tale med folk, men ingen ved noget. Hvor skal man hente information uden et internet? Så begynder panikken at ramme dig. Hvordan har dine børn det? Din kæreste? Dine forældre? Du begynder at løbe forvildet rundt. Ned i supermarkedet, men det er lukket, fordi strømmen er gået. Ingen steder kan du betale for mad og vand, fordi du kun har kort og mobilepay.

Susanne Skov Diemer og hendes familie vil vide præcis, hvad de skal foretage sig i den situation.

Aftalen er, at hun vil tage hjem, børnene ved, at de selv skal finde hjem fra skole, mens hendes mand cykler hjem fra sit arbejde. Her vil de kunne lukke døren i og klare sig i en uges tid. For både i huset i Hellerup og sommerhuset på Møn har Susanne Skov Diemer skabt et nødlager, der består af mad, vand, førstehjælp, værnemidler, kontakter og en mappe med dokumenter over deres værdipapirer og kontooplysninger, samt en gammel analog radio.

"Mine venner griner lidt af mig, når de støder på mit nødlager i vinkælderen, men på den anden side siger de også, at de vil tage hjem til mig den dag, et angreb rammer," siger Susanne Skov Diemer, som har mere end 25 års erfaring med rådgivning, ledelse, sikkerhed, efterretning, risikovurdering og krisehåndtering.

Hændelsen virker måske dystopisk, men man skal ikke mange uger tilbage, før det lykkedes en hacker at arrangere et videomøde i Udenrigspolitisk Nævn.

Lysfølsom branche Første spørgsmål på blokken vidner om, hvor lysfølsomt et arbejde, Susanne Skov Diemer har.

"I vores branche snakker vi aldrig om, hvordan vi kom ind. Det er ikke en verden, der har jobopslag, men det, jeg kan sige, er, at jeg stiftede bekendtskab med branchen som meget ung og på grund af nogle nære venner og tilfældigheder," siger hun, mens de store blå øjne ikke viger fra ens blik, og fortsætter:

"Og jeg er så blevet hængende, fordi det er en spændende verden at være i. På nogle opgaver er man med på sidelinjen, mens historien bliver skrevet. For eksempel under COP15 i København, hvor jeg var en del af den amerikanske sikkerhedstjeneste."

Susanne Skov Diemers talent inden for sikkerhedsbranchen er, at hun har en evne til at se dominoeffekten af en hændelse.

Som da corona brød ud i Wuhan.

28. januar, måneder før corona lukkede landet ned, stillede hun sig frem i P1 Radio og senere i Berlingske for at advare om, at hvis man ikke lukkede alle flyruter fra Kina og satte 15 danskere fra Wuhan i karantæne, ville virussen komme til Danmark.

"Men jeg kunne ikke få de folk i tale, som sad med beslutningerne," siger hun, som dengang blev kaldt en dommedagsprofet. I dag vil nogle nok mene, at man skulle have lyttet.

"Som sikkerhedsekspert handler det om at have modet til også at sige det upopulære. The inconvenient truth," siger Susanne Skov Diemer, hvis engelske ordforråd afslører de 12 år i udlandet, hvor hun blandt andet arbejdede som sikkerhedskoordinator i det amerikanske udenrigsministerium, inden hun vendte hjem til Gentofte med sin mand og to sønner på hhv. 15 og 17 år.

"Det er ikke alle, som kan eller vil forholde sig til den ubelejlige sandhed, men i bund og grund handler krisehåndtering også om en ærlig og åben kommunikation," siger hun.

Susanne Skov Diemer understreger, at hun er helt apolitisk, når hun siger, at regeringen valgte en forkert strategi i forhold til corona. Hun havde valgt at gøre risikovurderingerne mere synlige for borgerne frem for hele tiden at skifte holdning fra pressemøde til pressemøde.

"Det er vores allesammens land, og det er regeringens ansvar at fortælle, hvad der foregår. Jeg synes, at der skete en fejlhåndtering blandt alle lande i Europa. De skulle have samarbejdet og lukket af for omverdenen, men i stedet lod de folk i to måneder rejse rundt i verden. Hvis de havde turdet at tage den modige beslutning at tage dialogen og lukke af, havde det haft en større effekt, og vi ville have haft et mere velfungerende Europa end i dag," siger hun.

Selvhjælpsbog til kriser I 25 år har Susanne Skov Diemer bevæget sig i skyggen, men for to år siden begyndte hun at skrive på sin bog 'Forbered dig bedst på det værste', der udkom 8. september 2020.

Bogen skal hjælpe danskerne til at sikre sig til den dag, en samfundskrise rammer, som for eksempel et cyberangreb.

Ifølge Forsvarets Efterretningstjenestes risikovurdering for 2019 er cybertruslen fortsat blandt de mest alvorlige mod Danmark. For Susanne Skov Diemer er der ikke tale om et 'hvis, men et når' et cyber­angreb rammer.

500 dollars og en villig hacker kan lægge den tyske strømforsyning ned på et kvarter, fortæller hun.

"Et cyberangreb er også blevet det fjerde ben i en krigsførelse, som foregår til vands, til lands og i luften. Men modsat de andre kan et cyberangreb ramme, uden du aner, det var på vej. Med mit arbejde ved jeg, hvor sårbare vi er, når det rammer os, og hvor sandsynligt, at det en dag kommer til at ske. Men jeg har ikke skrevet bogen for at skræmme folk, men for at starte en åben og ærlig dialog om, hvordan vi skal forberede os," siger hun.

Svenskerne er startet Vores naboer på den anden side af sundet har allerede startet den dialog. Her har den svenske regering sagt til befolkningen, at de gør deres bedste, men ikke kan beskytte landet 100 procent, fortæller Susanne Skov Diemer.

"Nogle vil måske mene, at den her bog er overdrevet. Og folk skal selvfølgelig have lov til at have den holdning. Men jeg skriver de her ting, fordi jeg hver dag arbejder med sikkerhed og synes, at alle skal have muligheden for selv at være forberedt, hvis verden i morgen ikke ser ud, som den gør i dag. I dag forsikrer vi os mod alt fra brand til ulykker. Det her er også en form for forsikring, som kun vil tage dig en formiddag at få styr på. Hvorfor ikke gøre det," spørger hun.

It-afhængigt samfund Susanne Skov Diemers søster lå på Rigshospitalets intensiv­afdeling med en hjerneblødning, da deres afdeling fik et mindre it-nedbrud, hvilket betød, at søsteren ikke kunne få medicin, fordi alle informationer om hende og hendes medicinering kun fandtes digitalt. Siden dengang har Susanne Skov Diemer altid haft sin families lægejournaler i print.

Siden 2011 har Susanne Skov Diemer været CEO i det internationale sikkerheds- og efterretningsfirma Praesidio Group, hvor 75 procent af kunderne er udenlandske.

Mange steder i udlandet er der en anden forståelse for ens egen sikkerhed og at risikovurdering er en vigtig brik for at sikre sig selv. I Danmark ser folk det som en politisk beslutning, hvor vores beredskab, politi og sikkerhedstjenester hjælper, når krisen rammer, fortæller Susanne Skov Diemer.

"Det er myndighedernes ansvar at sikre os, men jeg ved desværre, hvordan vores beredskab er i Danmark og i Europa, og hvor kritisk vores infrastruktur er, hvis et cyber­angreb rammer," siger hun, som sidder i et ekspertpanel i et europæisk samarbejde under EU, som blandt andet arbejder med, hvordan regeringer og bystyrer skal kommunikere med borgere under akutte kriser, som tæller alt fra naturkatastrofer til terror og cyberangreb.

For Susanne Skov Diemer handler det ikke om at gå ud i skoven som en anden 'prepper', men at sikre sig ressourcer i hjemmet til at klare sig i en uges tid, hvis samfundet bliver angrebet af enten en fjendtligsindet nation eller hackere.

"Det er utopi at tro, at myndighederne sørger for, at vi alle har vand og mad, hvis forsyningskæderne bryder ned. Når en samfundskrise rammer, er der kriminelle med dårlige hensigter, som vil udnytte situationen, og det er dem, politiet skal bruge deres kræfter på. Det bedste vi kan gøre er, at vi ikke bliver en del af problemet, men en del af løsningen," siger Susanne Skov Diemer.