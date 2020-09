Sigtet for narkokørsel i frakendelsestiden

En 21-årig mandlig bilist fra Roskilde blev klokken 23.05 standset af en patrulje på Mariebjergvej, hvor han blev bedt om at medvirke til test med narkometer.

Det viste, at han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer, og han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel. Den 21-årige kunne heller ikke fremvise et gyldigt kørekort, idet han havde fået dette frakendt, og han modtog derfor også en sigtelse for kørsel i frakendelsestiden. Det oplyser Nordsjællands Politi.