En 29-årig mand blev onsdag eftermiddag varetægtsfængslet i 14 dage. Han er sigtet for forsøg på voldtægt ved at tvinge en ellers sovende kvinde til at onanere ham.

Sigtelse: 29-årig brød ind og onanerede på sovende kvinde

Det skulle være sket ved, at han uretmæssigt har skaffet sig adgang til et hus på adressen og til et værelse i huset, hvor der befandt sig to sovende personer. Ifølge sigtelsen holdt han den ene, en pige eller kvinde af ukendt alder, nede med en hånd på hendes bryst eller skulder, mens han onanerede. Han skulle også have forsøgt at tvinge hendes hånd til at onanere ham, men det mislykkedes, da hun skreg 'nej' og vristede sig fri.